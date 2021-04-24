كبسولة “كرو دراجون” تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

في ثالث رحلة من نوعها تنفذها شركة “سبيس إكس” الخاصة بالرحلات المأهولة إلى الفضاء ، من المتوقع أن تلتحم، السبت، بمحطة الفضاء الدولية كبسولة “كرو دراجون” التت تنفذها “سبيس إكس” التي تتولى نقل الطواقم البشرية إلى الفضاء لحساب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، حاملة 4 رواد.

وتلتحم الكبسولة المسماة “إنديفور” بوحدة “هارموني” قرابة الساعة 05.10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09.10 بتوقيت جرينتش)، وستوفر “ناسا” نقلاً حياً للحدث ووقائع احتفال الترحيب بالوافدين الجدد إلى المحطة.

وبالإضافة إلى توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، يضم طاقم مهمة “كرو-2” رائدي الفضاء الأمريكيين شين كيمبروه وميجن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.

وهذه المهمة هي الثالث من نوعها تنفذها هذه شركة “سبيس إكس” الخاصة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

وكانت المركبة أقلعت فجر الجمعة من مركر كينيدي للفضاء وسط التصفيق في غرفة التحكم في “سبيس إكس”.

وقال كيمبروه لدى دخول المركبة المدار: “إنه لأمر رائع أن أعود إلى الفضاء”، علماً أن الرواد الأربعة جميعهم سبق أن شاركوا في رحلات إلى الفضاء.

وتمكّن مستخدمو الإنترنت من رؤية رواد الفضاء الأربعة يصفقون بحماسة وهم يدخلون المدار بفضل الكاميرا الموجودة في مركبتهم الفضائية “دراجون”.

وانفصل الجزء العلوي من صاروخ “فالكون 9” وهبط على منصة في البحر.

وعلّق مؤسِس “سبيس إكس” ومجموعة “تسلا” لتصنيع السيارات إيلون ماسك: “نحن في فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء”، وشكّل هذا الإقلاع انتصاراً جديداً لشركات ماسك.

وسجلت هذه الرحلة سابقة باستعمال المحرك الذي استُخدم في أول مهمة تجريبية غير مأهولة، علماً أن مركبة “كرو دراجون” الفضائية هي نفسها التي استعين بها في الرحلة التجريبية المأهولة في مايو/أيار الماضي.