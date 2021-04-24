خسائر كبيرة.. العملات الرقمية تفقد 260 مليار دولار من قيمتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

سجلت العملات الرقمية وعلى رأسها عملة بيتكوين الجمعة، خسائر كبيرة جدا من قيمة سوق العملات المشفرة مما أدى إلى مسح أكثر من 260 مليار دولار من قيمتها.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 10% تقريبًا في الـ 24 ساعة الماضية عند 49281.40 دولار، وفقًا لبيانات CoinDesk.، فيما تراجعت عملة إيثيريوم إلى 2202.05 دولار، فاقدة أكثر من 11%. وانخفضت ريبل، خامس أكبر عملة مشفرة بأكثر من 22%، وفقًا لموقع تتبع الأسعار CoinMarketCap.

يشار أن الخميس تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تقارير تفيد بأن الرئيس جو بايدن يفكر في زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتراجع الأوسع في سوق الأسهم قد يؤثر على جميع الأصول التي تنطوي على مخاطر.

يذكر أنه خلال العام الجاري ارتفعت بيتكوين بنسبة 71% وإيثيريوم بنسبة 200%. ويرجع جزء من هذا الدعم إلى زيادة شراء بيتكوين من قبل المستثمرين المؤسسيين، كما قامت شركات مثل Tesla و Square بشراء بيتكوين بمليارات الدولارات، فيما تحاول البنوك أيضًا السماح لعملائها بالمشاركة في سوق بيتكوين.

وتوسع سوق العملات الرقمية يوميا ليصل عددها إلى أكثر من 4 آلاف عملة رقمية، يتم التداول عليها يوميا.

لكن عشر عملات فقط تحتفظ بالقيمة السوقية الأضخم، وتهيمن على سوق العملات الرقمية في العالم.

وتشير البيانات إلى تصاعد القيمة السوقية للعملات المشفرة أخيرا لتتجاوز 1.8 تريليون دولار.

تحتل البيتكوين صدارة العملات الرقمية وتعد الأقوى والأكثر انتشارا، ويتجاوز سعر العملة الواحدة منها حاليا، 63300 دولار.

في المركز الثاني تأتي إيثيريوم بسعر يصل إلى 2450 دولاراً.

وفي المركز الثالث، تأتي بينانس كوين وبسعر يبلغ 546 دولارا.

ثم تأتي إكس ريبل في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس تأتي عملة كاردانو.

ويرى خبراء أن التعامل بالعملات المشفرة يحمل العديد من المزايا أهمها سرعة إنجاز المعاملات النقدية وانخفاض تكلفتها، وكذلك غياب الوسطاء وعدم خضوع العمليات لإجراءات تنظيمية إلى جانب توافر إمكانية إجراء المعاملات في أي لحظة.