تكنولوجيا: جهاز iPad Pro الجديد بحجم 12.9 إنش لن يدعم لوحة مفاتيح Magic الأصلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد أحدث التقارير التي نشرت عبر موقع “iGeneration” على أن جهاز iPad Pro الجديد من ابل بحجم 12.9 إنش لن يدعم لوحة مفاتيح Magic الأصلية.

أعلنت شركة ابل خلال الفترة الماضية عن جهاز iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش، والذي انطلق بمعالج الشركة M1 المميز بآداء أسرع، مع شاشة Mini LED، ولقد أوضحت أحدث التقارير مدى توافق الإصدار الجديد مع ملحق لوحة المفاتيح Magic، حيث أكد التقرير على أن الجهاز لا يدعم لوحة مفاتيح Magic التي قدمت ما بين 2018 إلى 2020.

أيضاً يوضح تقرير “iGeneration” أنه في حالة الترقية إلى جهاز الآيباد الجديد سيحتاج المستخدم إلى شراء إصدار ابل الجديد أيضاً من حافظة لوحة مفاتيح Magic والذي يصل إلى تكلفة 349 دولار.

ويتميز جهاز iPad Pro الجديد بحجم 12.9 إنش بحجم أكثر سماكة إلى حد ما مقارنة بإصدار ابل للعام 2020، حيث يتميز إصدار 2021 من أجهزة الآيباد برو بسماكة 6.4مم، بينما جاء إصدار 2020 بسماكة 5.9مم، ويعود السبب في هذا إلى تقنية شاشة Mini LED الجديدة التي تتطلب هذا الحجم.

من جانب أخر يتوافق الإصدار الجديد من iPad Pro بحجم 11 إنش مع الإصدار القديم من حافظة لوحة مفاتيح Magic، حيث لا تأتي الشاشة في هذا الإصدار بالترقية الجديدة للشاشة التي اضيفت من ابل في الإصدار المميز بحجم 12.9 إنش، أيضاً لم تختلف أبعاد الإصدار الجديد.

أيضاً أوضح التقرير أن حافظة لوحة مفاتيح Magic للعام 2021 تتوافق مع الإصدارات السابقة من أجهزة الآيباد برو، إلا أن هذا التغيير لن يجد ترحيب كبير من المستخدمين الذين حصلوا بالفعل على جهاز iPad Pro الجديد بحجم 12.9 إنش بسعر 1099 دولار، حيث يتطلب تكلفة إضافية للحصول على لوحة مفاتيح Magic للعام 2021 بسعر 349 دولار.

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