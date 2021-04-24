شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق سناب شات يجذب 280 مليون مستخدم جديد خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوقت شركة Snap Inc على تقديرات وول ستريت فيما يتعلق بنمو المستخدمين وإيراداتهم، حيث اجتذبت نسخة أندرويد المحسّنة من تطبيق المراسلة الشهير Snapchat المزيد من المستخدمين، لكن النمو تباطأ في أمريكا الشمالية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs)، وهو مقياس يراقبه المستثمرون والمعلنون عن كثب، بنسبة 22٪ على أساس سنوى إلى 280 مليونًا في الربع الأول، وتوقع المحللون 275.3 مليون بحسب بيانات IBES من Refinitiv.

واستمر معظم نمو المستخدمين في القدوم من خارج أمريكا الشمالية، حيث ارتفع بنسبة 57٪ عن ربع العام السابق، وقد شرعت Snap في إعادة بناء تطبيق أندرويد، الذي عانى من الأخطاء التقنية، في عام 2018.

وقالت الشركة إن قاعدة مستخدمي Snapchat لنظام أندرويد تتجاوز الآن تلك الموجودة على Apple iOS للمرة الأولى، ومع قيام المزيد من الأشخاص بتنزيل التطبيق الجديد خارج الولايات المتحدة، حيث تهيمن هواتف أندرويد على أجهزة أيفون، أضاف Snap دعمًا لمزيد من اللغات وإضافة المزيد من محتوى الوسائط الموجه نحو الجماهير في بلدان معينة.

وقد نمت الإيرادات، التي تحققها Snap بشكل أساسي من الإعلانات، بنسبة 66٪ لتصل إلى 770 مليون دولار في الربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 743 مليون دولار.

وقد استثمرت Snap بشكل متزايد في تقنية الواقع المعزز، حيث راهنت على أنها يمكن أن تساعد العلامات التجارية في تسويق منتجات مثل الملابس والمكياج للمستخدمين الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

وفي شهر مارس، استحوذت Snap على Fit Analytics، وهي شركة تقنية تساعد العملاء فعليًا على تحديد ما إذا كانت الملابس مناسبة أم لا، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Snap، إيفان شبيل، في تصريحات معدة مسبقًا صدرت قبل مكالمة الأرباح مع المحللين: "يظل الواقع المعزز أحد أكبر فرصنا بينما نتطلع إلى المستقبل".

فيما تقلص صافي خسارة Snap إلى 286.9 مليون دولار، أو 19 سنتًا للسهم الواحد، من 305.9 مليون دولار، أو 21 سنتًا للسهم، قبل عام، وتتوقع الشركة في الربع الثاني أن ينمو المستخدمون النشطون يوميًا بنسبة 22٪ إلى 290 مليونًا، وأن تتراوح الإيرادات بين 820 مليون دولار إلى 840 مليون دولار.