شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة FAU-G mobile تحصل على وضع "اللعب المتعدد" يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطور InCore Games أخيرًا عن تاريخ الإطلاق الرسمي لوضع Team Deathmatch الجديد للعبة القتال FAU-G mobile، حيث من المنتظر أن تحصل اللعبة على تحديث فى 21 يونيو.

وكشف مطور اللعبة عن مزيد من المميزات التى ستحصل عليها اللعبة خلال الفترة المقبلة، فوفقا للتقرير، فإن وضع TDM سيجلب أسلحة جديدة إلى اللعبة، فحاليًا، تتيح اللعبة للمستخدمين القتال فقط باستخدام العصا أو بأيديهم العارية، أيضا، يبدو أنها ستكون لعبة سريعة الخطى.

كما يمكن رؤية العديد من الأسلحة مثل البنادق الهجومية وSMGs والمسدسات والمدافع الرشاشة وبندقية القنص أيضًا، كما يمكن أيضًا رؤية العديد من المرفقات مثل النقطة الحمراء والمقابض وما إلى ذلك في اللعبة، وهناك أيضا رميات مثل القنابل اليدوية.

لا يزال هناك الكثير من الإجابات التي يجب الإجابة عليها حول وضع اللاعبين المتعددين القادم على FAU-G، على سبيل المثال، كم عدد اللاعبين الذين سيكونون هناك في الفريق، هل ستكون هناك خرائط مختلفة أو مباريات مرتبة أو أي بطاقة معركة أو شخصيات، إلخ.