شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نباتات اللبلاب تعمل كتكييف مجانى للهواء حتى 12.9 درجة فهرنهايت بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من الجمعية الملكية للبستنة (RHS)، عن أن نبات اللبلاب يمكن أن يكون بمثابة تكييف مجاني لمنزلك، حيث يبرد المبنى حتى 12.9 درجة فهرنهايت (7.2 درجة مئوية) في الصيف، كما يساعد النبات أيضًا في الحفاظ على منزلك دافئًا في الشتاء، جيث تعرض RHS الآن الأنواع في حديقتها الرئيسية في ويسلي، على أمل تشجيع المزيد من الأشخاص على السماح للبلاب بالنمو في حدائقهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نبات اللبلاب هو مصدر قلق للعديد من البستانيين، نظرًا لنموه السريع وإمكانية إتلاف الهياكل من حوله، فإن اللبلاب العادي أو الإنجليزي يدعم نفسه من خلال الجذور الهوائية وحيث تخترق هذه الشقوق أو المفاصل فإنها قد تسبب أضرارًا هيكلية.

كما يمكن أن يخفي غطاءه الكثيف عيوبًا في نسيج المبنى ويعيق أعمال الصيانة، وقد يؤوي الآفات مثل الفئران، ومع ذلك، إذا تم التحكم فيه بشكل صحيح، يمكن أن يوفر اللبلاب درجة معينة من العزل في الشتاء، وحتى تكييف للهواء في الصيف.

اكتسبت نباتات اللبلاب سمعة غير مستحقة كتهديد للحديقة على مر السنين، لذا يأمل الباحثون أن يوفر هذا فرصة للأجيال الجديدة من البستانيين لتعلم أن اللبلاب ليس العدو، ويمكن أن يكون إضافة جميلة ومتعددة الاستخدامات للحديقة.

كما أنه عند القيام بتقليم نباتات اللبلاب، تحقق من عدم وجود أعشاش للطيور، حتى لا يتم إتلاف أو تدمير عش أي طائر بري أثناء استخدامه.