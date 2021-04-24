شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن حذف الفيديوهات على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد يوتيوب أكثر أنظمة بث الفيديو استخدامًا حيث يقوم الملايين من منشئي المحتوى بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وبخلاف منشئي المحتوى هؤلاء، يستخدم العديد من مستخدمي الإنترنت أيضًا يوتيوب لتخزين مقاطع الفيديو الشخصية الخاصة بهم مثل أعياد الميلاد والرحلات والأحداث وما إلى ذلك.

وقد يختلف الهدف من ذلك من توفير مساحة على الهواتف الذكية / أجهزة الكمبيوتر إلى التخزين المحلي إلى المشاركة مع جمهور أوسع أو شيء من هذا القبيل آخر.

ما هي الأسباب التى تدفع يوتيوب لإزالة مقاطع الفيديو الخاصة بك؟

يزيل يوتيوب معظم مقاطع الفيديو بسبب مشكلات انتهاك حقوق الطبع والنشر، فهناك طريقتان تتعامل جوجل مع شكاوى حقوق النشر:

إشعار الإزالة: إذا اكتشف المالك الأصلي للمحتوى أن شخصًا ما يستخدم عمله، فيمكنه رفع شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر إلى يوتيوب، وإذا وجد يوتيوب ذلك صحيحًا، فسيتم حذف الفيديو، وفي هذه الحالة، يتم تطبيق مخالفة لحقوق الطبع والنشر على الحساب، وإذا كانت هذه هي المخالفة الأولى، فسيحتاج المستخدم إلى إكمال مدرسة حقوق الطبع والنشر لإزالة المخالفة.

طلب الإزالة المجدول بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر: في هذا، يرسل مالك المحتوى إشعارًا لمدة أسبوع بالفيديو، وبعد ذلك سيكون أمام مالك الفيديو سبعة أيام لإصلاحه قبل ذلك، وبعد ذلك سيتم إزالته.

هل سأعرف قبل أن يزيل يوتيوب مقاطع الفيديو الخاصة بي؟

نعم، يُعلم يوتيوب دائمًا منشئ المحتوى بالإزالة، ففي إشعار الإزالة، يتلقى المستخدم إشعارًا يقول - - تمت إزالة الفيديو: مخالفة حقوق الطبع والنشر بجانب الفيديو الذي تمت إزالته، وفي الإزالة المجدولة، يتلقى المستخدم افتراضيًا إشعارًا مدته سبعة أيام.

هل هناك طريقة لاستعادة مقاطع فيديو يوتيوب التي تم حذفها عن طريق الخطأ؟

إذا حذفت مقطع فيديو، حتى لو كان عن طريق الخطأ، فلن تكون هناك طريقة لاستعادته، لكن قبل حذف مقطع فيديو، يحذر جوجل المستخدم بوضوح من أن الحذف نهائي. يطلب من المستخدم قبول البنود والشروط التي تنص على "أتفهم أن الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه".

ماذا لو اعترضت على مشكلة حقوق الطبع والنشر في الفيديو؟

إذا كنت تعتقد أن المطالبة بحقوق الطبع والنشر لمقطع الفيديو الخاص بك خاطئة، فإليك ما يمكنك فعله:

بالنسبة إلى إشعار الإزالة، إذا كنت تعتقد أن الفيديو قد تمت إزالته عن طريق الخطأ بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، فلديك خيار طلب التراجع من المدعي أو إرسال رد معارض.

بالنسبة لإشعار الإزالة المجدول، يمكنك القيام بذلك وفقًا لمنتدى دعم يوتيوب - احذف الفيديو وأعد تحميله من خلال معالجة مشكلات حقوق الطبع والنشر، أو التواصل مع مالك المحتوى للحصول على إذن لاستخدام المحتوى الخاص به أو ببساطة عدم القيام بأي شيء وانتظر الفيديو ليتم إزالتها بعد 7 أيام.