شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات أجهزة iMac الجديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر
كما حصلت هذه الحواسب على هيكل معدني سماكته 11.5 ملم فقط، سيطرح بـ 7 ألوان أساسية، وجهزت بشاشات Retina بمقاس 24 بوصة معدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م، وقادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K، وتعمل مع ميزات True Tone التي تضبط الألوان تبعًا لإضاءة المكان الموجودة فيه.
وأكثر ما يميز هذه الأجهزة هو حصولها على لوحات مفاتيح خاصة مجهزة بميزة Touch ID التي تساعد على حماية البيانات وإقفال الحاسب وفك القفل بالاعتماد على بصمات الأصابع.
وزودت آبل أجهزتها الجديدة بست مكبرات صوت وتقنيات Dolby Atmos التي تساعد على توزيع الأصوات بطريقة ممتازة، و 4 منافذ USB-C اثنان منها يدعمان وصلات Thunderbolt، فضلا عن أن الشواحن التي حصلت عليها فيها منافذ للاتصال بشبكات Ethernet .
وستطرح هذه الحواسب في الأسواق بعدة نماذج تختلف من ناحية ذواكر التخزين وذواكر الوصول العشوائي، تتراوح أسعارها ما بين 1299 و1499 دولارا.