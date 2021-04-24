شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: طاقة الانفجارات البركانية تحت الماء يمكنها تشغيل قارة والان مع تفاصيل الخبر
كشف هذا أنه لإنشاء رواسب الرماد هذه تحت الماء، يجب أن تطلق الانفجارات البركانية طاقة هائلة تعادل استخدام الطاقة في الولايات المتحدة بأكملها.
قال الدكتور سام بيجلر، عالم الرياضيات في جامعة ليدز: "يقدم عملنا دليلًا على أن الأجسام الضخمة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بانفجار الحمم البركانية، وهي مسؤولة عن نقل الرماد البركاني في أعماق المحيط".
كما يوضح أيضًا أن الأعمدة البركانية يجب أن تكون قد تشكلت في غضون ساعات، مما أدى إلى حدوث معدل هائل من إطلاق الطاقة.
قال الدكتور ديفيد فيرجسون، من كلية الأرض والبيئة بجامعة ليدز: "يحدث غالبية النشاط البركاني للأرض تحت الماء، في أعماق عدة كيلومترات في أعماق المحيط".
ولا يزال أمام العلماء الكثير لتعلمه عن البراكين البحرية وتأثيراتها على البيئة البحرية، ففي عام 2019، يُعتقد أن ولادة بركان تحت الماء في المحيط الهندي تسببت في سلسلة من الزلازل الغامضة التي شعر بها العالم.