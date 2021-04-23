شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يفضل المستخدمون في الولايات المتحدة هواتف أبل.. أيفون 11 فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أربعة أجهزة أيفون جديدة في عام 2020، لكن يبدو أن الطراز الأكثر شهرة هو طراز أقدم قليلاً على الأقل في الولايات المتحدة، فوفقًا لتقرير شركاء أبحاث ذكاء المستهلك (CIRP)، كان أيفون 11 الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، والذي تم إطلاقه في عام 2019.

ويقول التقرير إن أيفون 11 يمثل 24٪ من إجمالي مبيعات أيفون في الولايات المتحدة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها أيفون 11 مخططات الشعبية، ففي عام 2020، كان الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن Omdia.

وبالنسبة إلى أجهزة أيفون 2020 المعنية، فقد شكلت 61٪ من إجمالي مبيعات أيفون في الولايات المتحدة، وكان أيفون 12 Pro Max - 20٪ من إجمالي المبيعات - ثاني أكثر هواتف أيفون شعبية في البلاد، ولم يكن هناك الكثير مما يدعو للفرح بالنسبة لجهاز أيفون 12 mini حيث تم بيعه أكثر من أيفون SE وحتى أيفون XR، الذي تم إطلاقه في عام 2018.

وقد شغل أيفون 12 ميني الشائعات التي تدور حول أن شركة أبل قد توقفها هذا العام تمثل أقل من 5 ٪ من المبيعات، فيما استحوذ أيفون SE وأيفون XR على 7٪ و9٪ من المبيعات على التوالي.

وكان كل من أيفون 12 وأيفون 12 Pro شائعين أيضًا حيث يقترب من 20 ٪ من إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة، وإذا كان يُعتقد أن هذه الأرقام دقيقة، فهذا يعني أن أيفون 12 mini لم يكن حقًا قطعًا بين المشترين.