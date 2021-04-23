هل لديك قناة على يوتيوب؟ الآن يمكنك تغيير اسم قناتك وبروفايلك بسهولة‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

استجاب موقع يوتيوب العالمي للترفيه إلى أحد أكثر المطالب شعبية من منشئي المحتوى على منصته، وهو تغيير بعض الإعدادات المهمة، مثل تغيير أسماء القنوات وصور البروفايل الخاصة بهم، دون أن يمس ذلك نشاطهم أو يوقف ملكيتهم لقنواتهم.

وبحسب تقرير موقع ”ذا فيرج“ التقني، كان لزاما على منشئي المحتوى التقدم للحصول على علامة إثبات ملكيتهم مرة أخرى عند تغيير اسم القناة أو البروفايل، لكن تمنح الميزة الجديدة، منشئي المحتوى مرونة فائقة في هذا الاتجاه.

وبحسب التقرير، يستطيع منشئو المحتوى الآن على منصة يوتيوب تغيير أسماء قنواتهم وصورة ”البروفايل“ الخاصة بهم بسهولة، دون الحاجة إلى تحديث الاسم والصورة المرتبطة بحسابهم على غوغل، حسبما أعلنت يوتيوب.

وسيتم تفعيل الميزة ابتداء من اليوم 23 أبريل، والعملية بسيطة؛ فمن أجل التغيير، يقوم المستخدم بالنقر على صورة ”البروفايل“ في الزاوية اليمنى العليا والنقر على ”قناتك“.

ولن يوجد أي تأثير على عنوان URL المخصص لمنشئي المحتوى إذا قرروا تغييره، والهدف من ذلك هو السماح للقنوات بأن تكون ”أكثر تعبيرا عن المحتوى الذي تنشئه“، وفقا ليوتيوب.