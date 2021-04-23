شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد عرض نيزكى بالسماء يصل إلى ذروته بـ18 شهابا فى الساعة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدش النيزكى Lyrid Meteor ذروته مع ظهور ما يصل إلى 18 نجمًا في السماء كل ساعة من منتصف الليل تقريبًا، حيث تُظهر الصور من جميع أنحاء المملكة المتحدة الدش النيزكى، واكتشف مراقبو السماء بالفعل نجومًا من مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، فكان أفضل وقت لمشاهدته بعد شروق الشمس مباشرة هذا الصباح أو قبل غروب الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت تانيا دي ساليس ماركيز، عالمة الفلك في المرصد الملكي جرينتش: "أنه كان من المتوقع أن ينتج هذا الدش النيزكى حوالي 18 شهاب في الساعة، ولكن مظهر القمر بشكل ساطع في السماء كان يهدد المظهر الخاص بأمطار الشهب".



امطار الشهب تحدث زخات النيازك ، أو النجوم المتساقطة، عندما تدخل قطع من الحطام، تُعرف باسم النيازك، الغلاف الجوي للأرض، وذلك بسرعات تبلغ حوالي 43 ميلاً في الثانية. تحترق هذه النيازك في الغلاف الجوي، وتتسبب في شرائط من الضوء أثناء سرعتها عبر السماء، مع ظهور أعداد متفاوتة من الصخور الكبيرة على مدار الليل.



امطار شهب أخذت Lyrids اسمها من كوكبة Lyra the Harp، فهذه النيازك عبارة عن قطع من الحطام المتساقط من مذنب تاتشر، والذي من المتوقع أن يعود إلى النظام الشمسي الداخلي.

دش نيازك قالت ماركيز: "شوهدت Lyrids منذ عام 687 قبل الميلاد، وهو أقدم سجل معروف لأي زخات نيزكية لا تزال مرئية حتى اليوم".

دش نيزكى

كما أن أفضل طريقة لرؤية تساقط الشهب هي الابتعاد عن الأضواء الاصطناعية قدر الإمكان وإعطاء عينيك وقتًا للتكيف، ولزيادة فرصتك في اكتشاف الشهب، حاول العثور على مكان آمن يتمتع برؤية خالية من العوائق للسماء بأكملها.

يحدث دش Lyrids بين 16-25 أبريل من كل عام، وعادة ما تنتج حوالي 20 نجمًا ساطعًا في الساعة، بينما تمر الأرض عبر حقل حطام المذنب.

قالت ماركيز: "شوهدت Lyrids منذ عام 687 قبل الميلاد، وهو أقدم سجل معروف لأي زخات نيزكية لا تزال مرئية حتى اليوم".