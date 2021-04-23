علوم وتكنولوجيا

تراجع حاد في سعر “بيتكوين”

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

العملة الرقمية المشفرة بيتكوين

هبطت قيمة عملة “” اليوم الجمعة بأكثر من 8%، حيث تراجعت العملة الأكثر شهرة في العالم إلى دون مستوى الـ50 ألف دولار.

ووفقا لموقع “كوين ديسك” فقد تراجع “البيتكوين”، بنسبة 8.3% إلى 49860 دولار.

وارتفعت قيمة عملة “البيتكوين” بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث كانت قيمة العملة في كانون الثاني الماضي عند 30 ألف دولار لتصعد وتسجل في منتصف آذار 2021 قراءة فوق مستوى 60 ألف دولار، لكن العملة بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي بالانخفاض، إذ فقدت 17% من قيمتها، وذلك بحسب RT

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا