تراجع حاد في سعر “بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

هبطت قيمة عملة “البيتكوين” اليوم الجمعة بأكثر من 8%، حيث تراجعت العملة الأكثر شهرة في العالم إلى دون مستوى الـ50 ألف دولار.

ووفقا لموقع “كوين ديسك” فقد تراجع “البيتكوين”، بنسبة 8.3% إلى 49860 دولار.

وارتفعت قيمة عملة “البيتكوين” بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث كانت قيمة العملة في كانون الثاني الماضي عند 30 ألف دولار لتصعد وتسجل في منتصف آذار 2021 قراءة فوق مستوى 60 ألف دولار، لكن العملة بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي بالانخفاض، إذ فقدت 17% من قيمتها، وذلك بحسب RT