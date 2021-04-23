للمرة الثانية… “ناسا” تنجح في اختبار لمروحية المريخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

نشرت “ناسا” على “تويتر” أن خبراءها أجروا الخميس 22 نيسان اختباراً ناجحاً ثانياً لمروحية المريخ التي أوصلها إلى الكوكب الأحمر مسبار Perseverance الأمريكي.

وقال البيان إن مروحية Ingenuity قامت بتحليق ناجح ثان في أجواء المريخ والتقطت صورا فوتوغرافية بالأسود والأبيض.

وعلاوة على ذلك حطمت رقما قياسيا من حيث ارتفاع التحليق ومدة التعلق في الجو والتحليق الجانبي.

وأوضحت ناسا أن المروحية صعدت إلى ارتفاع 5 أمتار لتتعلق في الجو لفترة قصيرة أولا، ثم انحرفت عن مكان التعلق إلى مترين، ثم تعلقت مرة أخرى في الجو وقامت باستدارة كي توجه الكاميرا بمختلف الاتجاهات، ثم عادت المروحية إلى مكان الإقلاع لتهبط فيه.

يذكر أن مروحية Ingenuity التي تزن 1.8 كيلوغرام كانت قد صعدت في 19 نيسان إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ واستغرق تحليقها آنذاك 39.1 ثانية، وذلك بحسب “تاس”.