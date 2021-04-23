شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Polaroid الأمريكية عن كاميرتها الأحدث التي صنفت كأصغر الكاميرات الفورية الشخصية حتى اليوم، حيث تأتي كاميرا Polaroid Go الجديدة بهيكل أبعاده (104/84/61) ملم تقريبا، يزن 242 غراما فقط، كما حصل الهيكل على زر علوى صغير لالتقاط الصور، وحصلت واجهته الأمامية على مصباح فلاش تفاعلي، وعلى مرآة صغيرة تسهل على المستخدم التقاط صور السيلفي.

ويمكن تزوديها بفيلم أبعاده (66/53.9) ملم، يمكنها من طباعة 16 صورة فورية أبعاد كل واحدة (47/46) ملم، ويتمتع الفيلم بحساسية للضوء تقدر بـ 640 وفقا لمقياس ASA ما يسمح بالتقاط صور جيدة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وجهزت هذه الكاميرا بمؤقت زمني لالتقاط صور شخصية أو جماعية، وبعداد صغير على واجهتها الخلفية يظهر عدد الصور الملتقطة، إضافة إلى بطارية داخلية بسعة 750 ميلي أمبير، يمكن شحنها عبر منفذ USB، وتكفي الشحنة الواحدة منها لتصوير 15 فيلما.

وستطرح هذه الكاميرا في الأسواق بسعر 100 دولار فقط، كما يمكن شراء 32 كرتا لطباعة صورها بسعر 20 دولارا تقريبا.