شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استجواب آبل وجوجل بمجلس الشيوخ بشأن هيمنة متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجوب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكيين مسئولين من شركة أبل وشركة جوجل التابعة لألفابت، بشأن هيمنة متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة وما إذا كانت الشركات تسيء استخدام سلطتها على حساب المنافسين الصغار وفقا لما نقلته CNBC عن رويترز.

قالت آمي كلوبوشار، أكبر عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بقضايا مكافحة التجسس، إن آبل وجوجل يمكنهما استخدام سلطتهما "لاستبعاد أو قمع التطبيقات التي تتنافس مع منتجاتهما" و"فرض رسوم باهظة تؤثر على المنافسة في اقتصاد متجر التطبيقات".

وجاءت جلسة الاستماع بعد يوم من إعلان شركة Apple أنها ستبدأ في بيع علامات AirTags - التي يمكن ربطها بعناصر مثل مفاتيح السيارة لمساعدة المستخدمين في العثور عليها عند فقدها - في منافسة مباشرة مع Tile، التي باعت جهاز تتبع مشابهًا لأكثر من عشر سنوات.

ونقلت رويترز قبل جلسة الاستماع عن كلوبوشار قولها، إن إعلان شركة آبل كان من النوع الذي تعتزم اللجنة مناقشته في الجلسة.

وقالت Apple إن AirTags كانت نتاجًا لتطبيق "FindMy" الخاص بها، والذي يستخدم لتحديد مواقع أجهزة Apple المفقودة ومشاركة مواقع المستخدمين وتم طرحه في عام 2010 قبل تأسيس Tile.

وفتحت شركة آبل الشهر الماضي نظام التشغيل الخاص بها لتتبع العناصر التابعة لجهات خارجية وقالت إن شركة Chipolo، وهي شركة ناشئة تتنافس مع كل من Tile وAirTags الجديدة من Apple .

وأدلى كايل أندير، كبير مسؤولي الامتثال بشركة Apple ، بشهادته في جلسة الاستماع وكذلك Kirsten Daru ، المستشارة العامة لشركة Tile.

وشهد دارو من Tile أن برنامج FindMy من Apple مثبت بشكل افتراضي كجزء من نظام التشغيل الخاص به على جميع هواتف Apple ، ولا يمكن حذفه.

وقالت: "استغلت Apple مرة أخرى قوتها السوقية وهيمنتها لتكييف وصول عملائنا إلى البيانات لكسر تجربة المستخدم بشكل فعال وتوجيه مستخدمينا إلى FindMy".

ومن بين المدرجين فى قائمة الشهود بمجلس الشيوخ، ويلسون وايت، مدير الشؤون الحكومية في Google، والمسئول القانوني الأول في Spotify ، هوراسيو جوتيريز، والمسئول القانوني الأول لمجموعة ماتش جاريد ساين.

ويأتى ذلك حيث اشتكى صانعو التطبيقات من السلوك المناهض للمنافسة، مثل خدمة بث الموسيقى Spotify وشركة Match التي تمتلك تطبيق Tinder، من أن مشاركة الإيرادات الإلزامية وقواعد التضمين الصارمة التي وضعها متجر تطبيقات Apple لأجهزة iPhone و iPad، إلى جانب متجر Google Play لأجهزة Android.

وقال ساين المسؤول القانوني بمجموعة Match أن كل من Google و Apple تفرضان 30 في المائة من أي معاملة رقمية، مما يرفع الأسعار للمستهلكين، قال ساين إن Match يدفع ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي كرسوم لمتجر التطبيقات سنويًا وهو أكبر حساب منفرد للشركة.