نباتات تعمل كمكيف هواء مجاني ويمكنها تبريد المباني بنسبة تصل إلى 12.9 درجة فهرنهايت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 08:43 مساءً - غالباً ما ينظر إليه على أنه خطر على الحديقة ، لكن الأبحاث الجديدة قد تشجعك على السماح لنبات اللبلاب بالنمو بحرية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

كشف باحثون من الجمعية الملكية البستانية (RHS) أن اللبلاب يمكن أن يكون بمثابة مكييف هواء مجاني لمنزلك ، حيث يبرد المبنى بنسبة تصل إلى 12.9 درجة فهرنهايت (7.2 درجة مئوية) في الصيف.

كما أفاد الباحثون أنّ هذا النبات المتسلق يمكن أن يساعد أيضاً في الحفاظ على دفء منزلك في فصل الشتاء.

تعرض RHS الآن أنواع من هذا النبات في حديقتها الرئيسية في ويسلي ، على أمل تشجيع المزيد من البريطانيين على السماح للبلاب بالنمو في حدائقهم.

يمكن أن ينمو المتسلق الخشبي المتشبث ذاتياً بسرعة لتغطية الأسوار والجدران والمباني.

في حين أنّ مظهره جميل ، فإن اللبلاب هو مصدر قلق للعديد من البستانيين ، نظراً لنموه السريع وقدرته على إتلاف هياكل الدعم.

تقول RHS: “اللبلاب الشائع أو الإنجليزي يدعم نفسه عن طريق الجذور الهوائية وحيث تخترق هذه الشقوق أو المفاصل قد تسبب أضراراً هيكلية.

‘يمكن لغطاءها الكثيف إخفاء العيوب في نسيج المبنى وإعاقة أعمال الصيانة.

‘قد يوفر اللبلاب أيضاً إمكانية الوصول للمتسللين وآفات مثل الفئران.”

ومع ذلك ، إذا تم التحكم به بشكل صحيح ، يمكن للبلاب توفير درجة معينة من العزل في فصل الشتاء ، وحتى “تكييف الهواء” في فصل الصيف.

تبرعت مشاتل Fibrex بالنباتات من مجموعتها إلى RHS ، بما في ذلك ivy for the garden في ويزلي.

وقالت هيذر غودار-كي ، مديرة مشاتل Fibrex: “نحن ممتنون لرؤية اللبلاب Ivy الخاص بنا يذهب إلى منزل جديد حيث لن يزدهر فحسب ، بل سيكون موضع تقدير من قبل الكثير من الناس.

“اكتسبت Ivy سمعة غير مستحقة كخطر على الحديقة على مر السنين ، لذلك نأمل أن يقدم هذا فرصة للأجيال الجديدة من البستانيين لتعلّم أن نبتة اللبلاب ليست العدو ويمكن أن تكون إضافة جميلة ومتعددة الاستخدامات إلى الحديقة.”

إذا كان لديك اللبلاب في الحديقة الخاصة بك وترغب في تقليمه ، تنصح RHS بالتحقق بدقة من عدم وجود طيور تعشش هناك أولاً.

وأضافت أنه “وأنت تتعامل مع اللبلاب ، تحقق من عدم وجود طيور تعشش ، لأنّ إلحاق الضرر أو تدمير عش أي طائر بري أثناء استخدامه أو بناؤه يعد جريمة بموجب قانون الحياة البرية والريف لعام 1981”.

‘عادة ما يمتد موسم تعشيش الطيور من مارس إلى أغسطس (على الرغم من أنه قد يستمر لفترة أطول لأنواع معينة أو حضانات متعددة ، لذا تحقق دائماً إذا كنت في شك).”