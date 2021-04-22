“إل جي” تطرح أجهزة بروجيكتور جديدة لا تحتاج لاب توب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 08:43 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة إل جي عن موديلين جديدين من أجهزة البروجيكتور BU60PST وBF60PST، أكثر تطورا لمواكبة احتياجات المكاتب والمدارس ، ضمن سلسلة البروجيكتور ProBeam

وأوضحت إل جي الكورية الجنوبية أن كلا الجهازين الجديدين يتمتع بدرجة سطوع 6000 ANSI-Lumen مع نسبة تباين تبلغ 1:3000000، بحيث تعرض أجهزة البروجيكتور صورة مرئية بوضوح على الشاشة أو الحائط حتى في وضح النهار.

وتبلغ دقة الموديل BU60PST 4k/ UHD (3840 × 2160 بيكسل)، والحد الأقصى لحجم الإسقاط هو 300 بوصة.

ويوفر الموديل BF60PST حجم صورة من 40 إلى 300 بوصة، لكن بدقة 1920 × 1200 بيكسل. ويتم استخدام الليزر كمصدر للضوء، وكلا الجهازين مصممان لوقت تشغيل يصل إلى 20000 ساعة.

وتتضمن المزايا الإضافية للأجهزة دعم HDR10 للألوان السوداء العميقة والغنية والديناميكية بالإضافة إلى Dolby Surround Audio.

مزايا خاصة

وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز الأجهزة بوظائف جديدة مثل الاتصال السلكي أو اللاسلكي بشبكة شركة أو مؤتمر بحيث لا يلزم وجود لاب توب، والعرض المباشر لملفات PowerPoint وExcel عبر Office-Viewer المدمج، فضلا عن مشاركة الشاشة وانعكاس الشاشة، لتشغيل المحتوى من الأجهزة، التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows أو Android.