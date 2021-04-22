تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy A22 5G: كاميرا ثلاثية ومقبس 3.5 ملم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مجموعة من الصور المسربة للهاتف الذكي القادم Galaxy A22 5G من سامسونج، وقد كشفت الصور عن التصميم المحتمل للهاتف والذي يبدو مختلف عن التصميمات التي رأيناها مسبقًا.

ووفقا للصور، سيأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف مثبت على شكل مربع دائري والذي يحتوي على ثلاثة عدسات بدقة 48 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى فلاش LED.

ومن الأمام، يوجد شاشة بحواف ملحوظة مع نتوء بالأعلى، وهذا يبدو منطقي بالنظر إلى ان الهاتف من المفترض ان يستهدف الفئة المتوسطة. ووفقًا للتقرير، ستأتي الشاشة بحجم 6.5 بوصة وكاميرا مدسوسة داخل النتوء بدقة 13 ميجابكسل على الأرجح.

من الجزء الأيمن نجد زر الطاقة المدمج به مستشعر بصمة الأصبع مع أزرار مستوى الصوت، في حين يوجد ميكروفون ثانوي بالجزء العلوي، وميكروفون أساسي بالجزء السفلي مع مكبر صوت ومنفذ من النوع C ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

يُقال انه سيتم إطلاق الهاتف في وقت ما في شهر يونيو.

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