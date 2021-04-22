تكنولوجيا: شركة LG Display ستورد المزيد من شاشات OLED لشركة أبل هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة أبل في استخدام شاشات OLED لمجموعة هواتف iPhone 12 الخاصة بها بالكامل، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك مع مجموعة iPhone 13 القادمة. فيدعي تقرير جديد من Omdia أنه سيتم شحن حوالي 169 مليون وحدة من شاشات iPhone OLED هذا العام.

وبالمقارنة، فإن الشحنات المتوقعة أعلى بنسبة 47.6٪ من 114.5 مليون وحدة التي تم شحنها العام الماضي. ويقال ان LG Display ستشحن المزيد من وحدات OLED هذا العام لشركة أبل.

وحسبما قدر تقرير Omdia، فإن Samsung Display ستشحن 110 مليون وحدة من شاشات OLED لأجهزة iPhone، وستقوم LG Display بشحن 50 مليون وحدة، في حين ستشحن شركة BOE حوالي 9 ملايين وحدة.

جدير بالذكر انه في العام الماضي، شحنت Samsung Display حوالي 89.6 مليون وحدة بينما شحنت LG Display بالضبط 25 مليون وحدة. وعند المقارنة على أساس سنوي، زادت الشحنات من هذه الشركات بنسبة 22.8 في المائة و 100 في المائة على التوالي.

وفي عام 2020، كانت الحصة السوقية لـ Samsung Display لشاشات OLED الخاصة بآيفون حوالي 78.3 في المائة، وستنخفض إلى 65.1 في المائة هذا العام في حال كانت تقديرات Omdia صحيحة.

وعلى صعيدًا آخر، ستزيد حصة LG Display من 21.8 بالمائة إلى 29.6 بالمائة، بينما ستبلغ حصة BOE حوالي 5.3 بالمائة.

وبناءً على هذه التقديرات، ستكون عملية شراء شاشات OLED للهواتف الذكية من قِبل شركة أبل هي الأكبر هذا العام، تليها سامسونج وشاومي.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتم شحن 584.5 مليون وحدة من شاشات OLED هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة بعام 2020. ومن بينها، ستشكل حوالي 335.5 مليون وحدة من شاشات OLED المرنة بينما و249 مليون وحدة من شاشات OLED الصلبة.

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