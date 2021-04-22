شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لهذا السبب تم دمج الألواح الشمسية من تسلا مع Powerwall والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، على تويتر أن منتجات الشركة الشمسية سيتم بيعها قريبًا فقط مع بطارية Powerwall الخاصة بالشركة، موضحا أن دمجها في منتج واحد سيجعل عمليات التثبيت أسهل والنسخ الاحتياطي للمنزل أكثر سلاسة أثناء الانقطاعات وفقا لما نقله موقع the verege.

وسيؤثر التغيير على كل من الألواح الشمسية من تسلا والتي توضع فوق سطح والسقف الشمسي الذي يحل محل شرائح السقف الموجودة في المنزل.

وتم الإعلان عن السياسة الجديدة بعد ساعات فقط من رد ماسك على تغريدة من مدير الأبحاث في Ark Investment Management Brett Winton ، الذي اشتكى من أن ألواح Tesla الشمسية الخاصة به لم تولد أى كهرباء منذ التثبيت لأنه كان ينتظر موافقة شركة المرافق المحلية الخاصة به.

"هل اشتريت Powerwall؟" غرد ماسك في مدينة وينتون بولاية مينيسوتا قائلا: "إذن المنفعة مطلوبة لتدفق الكهرباء مرة أخرى إلى الشبكة، ولكن عادة لا يكون ذلك إذا تم تخزينه في بطاريتنا."

ومن جهتها تشير وكالة بلومبرج إلى أن Ark Investment كانت داعمًا كبيرًا لشركة Tesla ، وتمتلك "حصصًا كبيرة" في الشركة.

وكانت قد تمت الإشارة إلى نية Tesla لتجميع منتجاتها الشمسية مع Powerwall الشهر الماضي من قبل Elektrek ، الذي اكتشف أن الشركة كانت تقبل طلبات Powerwall الجديدة فقط عند دمجها مع مشروع Tesla للألواح الشمسية.

ويُعتقد أن نقص إمدادات Powerwall هو السبب في هذا التحول مع زيادة أوقات الطلب والانتظار لحل البطارية المنزلية.

وفي الربع الرابع من عام 2020 قامت شركة تسلا بتركيب 86 ميجا وات من الطاقة الشمسية بزيادة 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أعلن "ماسك" عن تحديث برنامج قادم لـ Powerwall ، والذي يقول إنه سيمكن زيادة بنسبة 50% في الطاقة اعتمادًا على تاريخ الإنتاج.

وتم تصنيف Powerwall الحالي على أنه يوفر 5 كيلووات من الطاقة الحقيقية (ذروة 7 كيلووات) في أمريكا الشمالية، ولكن في تغريدة قال الرئيس التنفيذي أن أحدث وحدات Tesla يمكن "على الأرجح" توفير ما يصل إلى 10 كيلووات متواصلة و"ضعف ذلك في الذروة" في ظل الظروف المناسبة.

وتأتي التغييرات بعد أن واجهت تسلا انتقادات لقيامها برفع أسعار بعض منتجاتها الشمسية بشكل كبير، في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد أحد العملاء أن الشركة أخبرتهم أن طلب سقف شمسي بقيمة 35 ألف دولار سيكلفهم الآن 75 ألف دولار، في حين أن سعر البطاريات المصاحبة سيرتفع من 30 ألف دولار إلى 35 ألف دولار.