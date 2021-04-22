لهذا السبب… سامسونغ تحول الهواتف القديمة إلى مستشعرات منزلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 06:50 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أبريل - 2021 6:04 مساءً

ذكر موقع “نيوز سامسونغ” الإلكتروني ان شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية اطلقت مشروعا جديدا يهدف إلى استغلال بعض هواتف غالاكسي القديمة في استخدامات جديدة.

وبحسب الموقع فإن مشروع ” Galaxy Upcycling at Home” يحول جهاز الهاتف إلى مستشعر منزلي ذكي مع بعض الوظائف، مثل اكتشاف صوت طفل يبكي أو تشغيل المصباح عندما يحل الظلام.

وعن طريق تنزيل تحديث للبرنامج من خلال تطبيق “SmartThings”، يمكن للمستخدمين الوصول إلى وظيفتين أساسيتين، تتمثل الأولى في مستشعر صوت يكتشف صوت بكاء طفل أو نباح حيوان أليف أو مواءه أو طرقا على الباب، وعندما يكتشف أحد هذه الأشياء، فإنه يرسل تنبيها إلى هاتفك مع تسجيل الصوت، ويمكن للمستخدم الاستماع إلى الصوت المسجل.

فيما تتمثل الوظيفة الثانية في مستشعر مستوى الضوء، الذي يمكنه تشغيل ضوء متصل تلقائيا عندما تنخفض مستويات السطوع في الغرفة عن عتبة معينة.



ويتضمن التحديث الجديد تحسينا للبطارية للحفاظ على تشغيل الهاتف وعمله كجهاز استشعار لفترات طويلة من الوقت، وذلك بالرغم من أن الشركة لم تحدد المدة، التي يمكن تشغيلها بين الشحنات.

وأشارت الشركة إلى أن هواتف “Galaxy S” و “Note” و”Z” التي تم إطلاقها اعتبارا من 2018 فصاعدا مؤهلة للمشروع، بشرط أن تعمل بنظام أندرويد 9 أو إصدار أحدث.

وأكدت أن الهدف من البرنامج هو منح المستخدمين طريقة أخرى لإطالة عمر الأجهزة، التي يمتلكونها، وبالتالي المساعدة في تقليل تأثير أجهزتها في البيئة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.