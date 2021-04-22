تكنولوجيا: تطبيق انستاجرام يقدم وظائف جديدة لتصفية الرسائل المسيئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل تطبيق انستاجرام جهوده في منع طلبات الرسائل التي تتعمد الإساءة إلى المُرسل إليه، ففي أحدث منشور على مدونة انستاجرام، أوضح التطبيق كيف سيمنع الأشخاص من رؤية طلبات الرسائل المسيئة.

تأتي أغلب هذه الرسائل المسيئة وغير المرغوب فيها من مراسلين لم يراسلوا المستخدمين من قبل او حتى يتابعوهم، وسيبدأ انستاجرام في تصفية قائمة الكلمات الرئيسية والرموز التعبيرية التي تم تطويرها بالتعاون مع المنظمات الرائدة في مكافحة التمييز والتنمر.

ستتم تصفية طلبات الرسائل إذا كانت تحتوي على أي من هذه الرموز التعبيرية أو العبارات، أو أي رموز تعبيرية أو كلمات تحددها. سيتم العثور على خيارات هذه الميزة في قسم جديد ضمن إعدادات الخصوصية يسمى “الكلمات المخفية”. وستظهر جميع الرسائل التي تمت تصفيتها في مجلد طلبات مخفية منفصل وسيتم تغطية نص الرسالة حتى لا تتمكن من قراءتها حتى تنقر على الرسالة. ومن هناك، ستتمكن من قبول الطلب أو حذفه أو الإبلاغ عنه.

وعلاوةً على ذلك، جعل انستاجرام أيضًا من الصعب على المستخدم المحظور محاولة الاتصال بك. فإذا قمت بحظر مستخدم، فسيكون لديك الخيار أيضًا لحظر أي حسابات جديدة ينشئها المستخدم في محاولة للاتصال بك مرة أخرى. لم يتم التوضيح بالضبط كيف سيعرف انستاجرام أن نفس المستخدم ينشئ حسابًا جديدًا، ولكن مدى تعقد وصعوبة العملية قد يطلب من المستخدم المحظور بذل الكثير من الجهد ومن ثم يثنيه عن القيام بمحاولات أخرى.

سيتم طرح وظيفة تصفية الرسائل الجديدة هذه في العديد من البلدان خلال الأسابيع المقبلة وستتوسع لتشمل المزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة. وستتوفر ميزة حظر الحساب الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.

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