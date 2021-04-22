تكنولوجيا: سماعة OPPO Enco Buds اللاسلكية تنطلق بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن إطلاق سماعتها اللاسلكية OPPO Enco Buds التي تتميز بمحرك ديناميكي 8مم، وتدعم عمر شحن يصل إلى 24 ساعة، وتنطلق للأسواق بسعر 32 دولار.

تأتي سماعة OPPO Enco Buds اليوم بمحرك ديناميكي 8مم، يدعم 100.6 ديسيبل عند 1 كيلو هرتز، كما تدعم السماعات نطاق ترددي 20Hz-20kHz لدعم bass أكثر عمقاً.

كما تدعم سماعة OPPO Enco Buds اللاسلكية تنسيق SBC و AAC في برامج الترميز، أيضاً تأتي بميزة نقل الصوتيات 2 عبر البلوتوث Binaural لدعم خفض تأخر الإستجابة في الإشارات اللاسلكية، أيضاً تتضمن السماعة شريحة البلوتوث 5.2 مع نطاق يصل إلى 10 أمتار.

أيضاً تؤكد Oppo على أن السماعة اللاسلكية تأتي بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة مع حافظة الشحن، كما تقدم كل جهة من السماعة عمر شحن يصل إلى 6 ساعات بفضل بطارية بقدرة 40mAh، وبقدرة 400mAh في الحافظة.

كما تضم الحافظة منفذ USB C للشحن، وتدعم سماعة OPPO Enco Buds التحكم باللمس، كما تأتي بنمط خاص للألعاب بإستجابة سريعة عند 80 مللي ثانية.

وتدعم السماعة اللاسلكية معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، مع نمط تلقائي لخفض الضوضاء المحيطة في المكالمات، وتتميز حافظة OPPO Enco Buds بقياسات 67 في 40.4 في 7.2مم، بينما تصل قياسات السماعات إلى 22.2 في 19.6 في 22.7مم، وتتميز بوزن 4 جرام، و37 جرام للحافظة، وتتوفر OPPO Enco Buds بسعر 32 دولار.

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