طابعة Instax Mini Link بطابع نينتندو من فوجي فيلم

دبي - يزن راشد - أعلنت شركتا فوجي فيلم ونينتندو عن تعاون جديد، حيث تطلق الشركة المصنعة للكاميرات إصدارًا جديدًا من طابعة الصور Instax Mini Link الخاصة بها يحمل سمة جهاز Nintendo Switch.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة تطبيقًا جديدًا مصممًا للسماح لك بتحرير لقطات الشاشة من جهاز Nintendo Switch وطباعتها عبر فيلم Instax على غرار Polaroid من فوجي فيلم، أو إضافة شخصيات نينتندو إلى صورك.

وتستمر فوجي فيلم في توسيع عالم نظام الصور الفوري instax، الذي يمكنه طباعة الصور على الفور للاستمتاع بها.

ويمكنك نقل لقطات الشاشة من Nintendo Switch إلى تطبيق instax mini Link for Nintendo Switch الجديد باستخدام رمز QR.

ويحتوي التطبيق على فلاتر و 59 إطارًا جديدًا من ألعاب، مثل: Super Mario و Animal Crossing ولعبة Pokémon Snap القادمة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعالم اللعبة أو الشخصية المفضلة لديهم أثناء تشغيل التطبيق.

ويتيح التطبيق للمستخدمين طباعة المشاهد المفضلة لديهم أو شخصيات من أي لعبة عبر منصة Nintendo Switch، بحيث يقدم تجربة طباعة جديدة لتحويل عالم الألعاب إلى مطبوعات instax.

ويتطابق عتاد الطابعة الجديدة مع عتاد طابعة Instax Mini Link الحالية، لكنها تأتي باللون الأحمر والأزرق المستوحى من Nintendo Switch، وهناك حزمة مع حافظة سيليكون على شكل بيكاتشو Pikachu.

وتمتعت الطابعة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر 2019 بشعبية كبيرة بصفتها أداة تحول كل فرصة لالتقاط الصور إلى وقت ممتع، وهي صغيرة الحجم وتزن 200 جرام فقط لتكون سهلة النقل.

وتقول فوجي فيلم: إن التطبيق والطابعة يصدران في 30 أبريل، ويكلف الإصدار الخاص من طابعة Instax Mini Link مبلغ 100 دولار، بينما تباع حزمة حافظة بيكاتشو مقابل 120 دولار في وقت لاحق من شهر مايو.

وسيكون التطبيق مجانيًا للتنزيل ويظل يعمل مع طابعات Instax Mini Link الحالية.