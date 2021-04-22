Reon Pocket 2 .. مكيف الهواء القابل للارتداء من سوني

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سوني عن Reon Pocket 2، وهو مكيف الهواء القابل للارتداء الذي يمكنه تبريد أو تدفئة سطح الجزء الملامس للجسم من خلال تشغيله باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

ويبدو Reon Pocket 2 مشابهًا إلى حد ما للنموذج الأصلي Reon Pocket الذي أطلقته العام الماضي بعد تمويله بشكل جماعي عبر منصة الشركة.

لكن الأجزاء الداخلية المصممة حديثًا يمكن أن تحقق ما يصل إلى ضعف مستوى امتصاص الحرارة، مما يؤدي إلى أداء تبريد أكثر قوة، وذلك بالرغم من صغر حجمه ووزنه الخفيف.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يتمتع بقوة عالية ويسهل نقل البرودة، للأجزاء الباردة والساخنة التي تتلامس مع سطح الجسم.

وتقول سوني: إنها حسنت مقاومة العرق في الجيل الثاني من المنتج، مما يجعله أكثر ملاءمة لمواقف التمرينات الخفيفة.

وتم تسويق النموذج السابق في الغالب على أنه شيء يمكن ارتداؤه مع قميص داخلي خاص لجعل التنقل في الصيف أكثر احتمالًا، لكن تؤكد شركة سوني على حالات الاستخدام الأكثر تنوعًا، ولا سيما لعبة الجولف والأنشطة الخارجية والأعمال.

ودخلت الشركة في شراكة مع ماركات الملابس الرياضية، بما في ذلك Le Coq Sportif و Munsingwear و Descente، لإنتاج مجموعة من ملابس الجولف التي تحتوي على جيوب للجهاز.

وصممت سوني أيضًا ملحقًا لشريط العنق بحيث يمكن استخدام Reon Pocket 2 مع الملابس العادية، وذلك بعد أن كان عليك في السابق شراء مجموعة من القمصان الداخلية ذات الجيوب من سوني.

ويستخدم الجهاز تقنية التبريد الكهربائي الحراري، ويتصل بتطبيق ذكي عبر الهاتف المحمول من خلال البلوتوث لتشغيل التبريد الفوري أو التدفئة، وبالتالي خفض درجة الحرارة أو رفعها، حيث يمكن للجهاز امتصاص الحرارة أو توليدها.

وتم طرح Reon Pocket 2 اليوم في اليابان مقابل 14،850 ين (نحو 138 دولار)، ولا توجد معلومات بشأن إصداره في مكان آخر.