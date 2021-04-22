ألعاب إكس بوكس المجانية لم تعد تتطلب Xbox Live Gold

دبي - يزن راشد - تزيل شركة مايكروسوفت متطلباتها الخاصة باشتراك Xbox Live Gold لتشغيل الألعاب المتعددة اللاعبين المجانية الأكثر شيوعًا لأجهزة Xbox Series S و Xbox Series X و Xbox One.

واختبرت شركة صناعة البرمجيات هذه الإزالة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويمكن الآن لمالكي منصات ألعابها لعب الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين دون Xbox Live Gold.

وتلغي مايكروسوفت أيضًا قفل الدردشة الجماعية لإكس بوكس وميزة البحث عن المجموعات كجزء من هذا الطرح.

وتعني تغييرات Xbox Live Gold أن الألعاب الشائعة، مثل: Destiny 2 و Call of Duty: Warzone و Fortnite و Apex Legends والعديد من الألعاب الأخرى، لن تتطلب اشتراكًا بعد الآن.

ومن المؤكد أن التغييرات تجعل منصة Xbox Series S التي تبلغ تكلفتها 299 دولار أكثر جاذبية كجهاز للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.

وجاء إلغاء مايكروسوفت لمتطلبات Xbox Live Gold بعد أن اضطرت الشركة إلى عكس الزيادة في أسعار اشتراكات Xbox Live Gold في وقت سابق من هذا العام.

وحاولت الشركة مضاعفة تكلفة الاشتراك السنوي في Xbox Live Gold، لكنها تراجعت بسرعة وعرضت إزالة المتطلبات بالنسبة للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.

ويوفر Xbox Live Gold ألعابًا شهرية مجانية للمشتركين وخصومات لمتجر مايكروسوفت، لكن معظم ميزاته الأساسية أصبحت الآن مجانية لجميع مالكي أجهزة إكس بوكس الحديثة.

وقالت مايكروسوفت إن اللاعبين يحصلون على أكثر من 50 لعبة مجانية، وهي مدرجة أدناه: