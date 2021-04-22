هل يفعلها بيزوس ويدعم “Dogecoin” لتصل حتى هذا المستوى؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 04:57 مساءً - انخفض سعر Dogecoin “دوج کوین” يوم الأربعاء ، بعد يوم واحد من محاولة المعجبين دفعه إلى دولار أو ما يعادل (£0.72) أثناء احتفالهم بـ “Dogeday”.

وقد انخفض العملة المميزة المدعومة من إيلون موسك بنسبة 22 في المائة إلى 0.3248 مقارنة بـ 0.4252 يوم الثلاثاء حيث تجاوزت القيمة السوقية 50billion $.

وبحسب تقرير نشره موقع “express” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترنتاشونال”، أشار إلى أن الزيادة في الأسبوع الأول، تزامنت مع موجة من اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بيوم من الاحتفال المخصص للعملة المشفرة، والتي ارتفعت بنسبة 365 في المائة خلال الشهر الماضي.

ولوضع هذا في منظوره الصحيح ، فقد تم تداول هذه العملة عند 0.0019$ قبل عام واحد فقط ، ويعتقد محلل العملات المشفرة لقناة “YouTube Self Made”” أن الطريقة الوحيدة التي ستسلكها العملة هي الارتقاء.

وزعموا بأنه “مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الوقت الحاضر ، من الأسهل بكثير على الأسماء الكبيرة مثل إيلون موسك أو جيف بيزوس أن يكون لها تأثير على السوق.

“ومن هنا أتى الاقتباس القائل: “اتبع المال الذكي”.

وقد “حطمت Dogecoin “دوج کوین” سجلها السعري السابق وحققت تدريجياً أعلى مستوى لها على الإطلاق كما أنها يمكن أن تتنافس مع العملات المشفرة الأخرى في 2021.

“قد تصل Dogecoin “دوج کوین” إلى أعلى مستوى عند دولار واحد بحلول نهاية العام ، ولكن مع أحدث دفعة ، سيكون من الرائع رؤية إلى أي مدى سترتفع.

ففي الأول من أبريل ، تعهد إيلون موسك بإرسال Dogecoin “دوج کوین” إلى القمر على صاروخ SpaceX ، وقد تردد أنه كان له تأثير أكبر من خلال بدء مؤسسة Dogecoin لتمويل النمو.”

ومن الملاحظ أن ملياردير شركة تسلا غالباً ما يمكن رؤيته وهو يغرد حول Dogecoin “دوج کوین”، الأمر الذي بدأ على سبيل المزاح قبل ثماني سنوات.

لكن المحللين زعموا أنّ العملة قد تحصل على المزيد من اهتمام المشاهير في المستقبل.

وأضافوا: إنّ وصول قيمة “Dogecoin “دوج کوین” إلى 10$ (£7) هو أكثر من مجرد حلم ، بل هو احتمال ولكن الأمر سيستغرق جيشاً أكبر لنقله إلى المستوى التالي ، وهو ما ينتظره كل مستثمر.

“هناك تكهنات بأن جيف بيزوس قد يدخل إلى المعادلة كمؤثر ثان، حيث إنّ دعم شخص مثل بيزوس يمكن أن يرفع قيمة Dogecoin إلى دولار واحد في أقل من 24 ساعة.

ولن تحصل العملة على موافقة بيزوس فحسب، بل سيدعمها أغنى رجلين في العالم، وهذا شيء لا يحدث إلا مرة واحدة في العمر.

وقد وقع أكثر من 140,000 شخص على عريضة تطلب من Amazon قبول Dogecoin “دوج کوین” كطريقة دفع، ولكن أفيد في فبراير أن أمازون تعمل على عملة افتراضية جديدة يمكن للمستخدمين إنفاقها على منصاتها.

جاء ذلك بعد العثور على إعلانات الوظائف التي وضعتها الشركة لقسم ” المدفوعات الرقمية والناشئة (DEP)”.

حيث أشارت الإعلانات إلى أن الشركة بصدد تطوير نظام يتيح للعملاء “تحويل أموالهم إلى عملة رقمية”، وقال المنشور: “نحن نبني فريقاً تقنياً لبناء منتجات دفع مبتكرة للعملاء في الأسواق الناشئة.”

ومن ثم تمت إزالة الإعلانات في وقت لاحق، كما ذكرت Tech Radar في ذلك الوقت ، وقد أحاطت السرية بالخطط منذ ذلك الحين.

ولن يكون هذا مشروع العملة الرقمية الوحيد في أمازون حيث بدأ عملاق التكنولوجيا بالفعل العمل على عملات خاصة به (Amazon Coins) والتي صممت لتزويد المستخدمين بخصومات على عمليات الشراء على أجهزة Kindles و Fire tablets.

ومن غير الواضح ما إذا كان المشروعان مرتبطان، ويخطط السيد بيزوس للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في يونيو.

وقد سبق لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أن حذرت المستثمرين من المخاطر التي تأتي مع الاستثمار في العملة المشفرة.

وحذرت : “إذا استثمر المستهلكون ، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.”

وأضافت: “بعض الاستثمارات التي تعلن عن عوائد عالية من أصول التشفير قد لا تخضع لتنظيم يتجاوز مكافحة غسل الأموال، إن التقلبات الكبيرة في الأسعار ، إلى جانب الصعوبات في تقييم [بيتكوين] بشكل موثوق ، تضع المستهلكين في خطر كبير من الخسائر.”