تكنولوجيا: وان بلس تدعم ساعة OnePlus Watch الذكية قريباً بخاصية always-on

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة وان بلس ساعة OnePlus Watch الذكية خلال الشهر الماضي، واليوم تستعد الشركة لدفع تحديثات للساعة الذكية تقدم من خلالها مجموعة من المميزات تشمل خاصية always-on في الشاشة.

لم تحظى ساعة OnePlus Watch الذكية بالعديد من المراجعات الإيجابية منذ إنطلاقها الشهر الماضي، واليوم قررت وان بلس دفع تحديث تدعم من خلاله الساعة الذكية بمزيد من المميزات، على أن يتم التركيز على السلبيات التي رصدت في المراجعات.

ولقد بدأت وان بلس بإطلاق التحديث الأول لبرمجيات ساعتها الذكية OnePlus Watch في الإصدار رقم B.40، ويدعم المستخدمين بتحسينات في نظام GPS، مع دقة أعلى في تتبع خطوات المستخدم أثناء السير أو الركض.

كما يأتي هذا التحديث بتحسينات في خوارزمية رصد معدل ضربات القلب، أيضاً تم تعزيز كفاءة خاصية ” raise-to-wake” في الساعة الذكية، كما تقدم وان بلس رموز إشعارات للتطبيقات الأكثر إستخداماً، مع معالجة لبعض الأخطاء الأخرى التي رصدت في الساعة الذكية، وتحسين لإستقرار النظام.

ومن المقرر أن يتوفر هذا التحديث في أسواق الولايات المتحدة وكندا في البداية ومن ثم ينطلق لأسواق أخرى خلال الأيام المقبلة،.

كما تأتي التحديثات القادمة لبرمجيات ساعة OnePlus Watch الذكية بميزة Always-on في الشاشة، والقدرة على التحكم في كاميرة هواتف الأندوريد عن بعد، مع دعم الساعة الذكية بتنسيق 12 ساعة في الوقت، ومزيد من أوجه الساعة الذكية، مع تمكين تتبع أكثر من 110 نمط رياضي.

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