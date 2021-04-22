تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يستعرض تصميم هاتف Redmi K40 المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي مقطع فيديو تشويقي تستعرض من خلاله هاتفها المخصص للألعاب Redmi K40 الذي يأتي بأزرار جديدة لتشغيل الألعاب.

ينطلق هاتف Redmi K40 Gaming خلال الأسبوع المقبل برقاقة معالج Dimensity 1200، وهو أحد إصدارات شاومي من سلسلة هواتف Redmi K40 إلا أنه يستهدف الألعاب بشكل خاص مع تصميم جديد، وإعدادات جديدة للكاميرة ومميزات أكثر في تكونيات الهاتف.

وتأتي أزرار تشغيل الألعاب على رأس المميزات المقدمة في هاتف Redmi K40 Gaming، حيث يستعرض مقطع الفيديو اليوم آلية عمل أزرار تشغيل الألعاب في الهاتف، التي تظهر في الجزء الجانبي ما أن يتم سحب الشريط الجانبي المنزلق.

وتؤكد شاومي على أن أزرار تشغيل الألعاب في هاتف Redmi K40 Gaming تتميز بتصميم جيد لدعم المستخدم للنقر السريع في الألعاب، كما تدعم المستخدم بتجربة تحاكي ألعاب fidget.

وتتميز أزرار تشغيل الألعاب في Redmi K40 Gaming بتجربة مميزة بالصوت النقي عند النقر أو الإغلاق مغناطيسياً، لتقدم للمستخدم تجربة أفضل للإدخال في الألعاب مقارنة بالإصدارات المتوفرة الآن من هواتف الألعاب.

كما أكدت تفاصيل أخرى على أن الأزرار تم إختبارها في النقر حتى 1.5 مليون مرة، حيث قدمت آداء دقيق دون أخطاء، أيضاً يؤكد مقطع الفيديو على أن الإطار يتميز بتصميم معدني، بينما يتميز التصميم الخلفي للهاتف بتصميم زجاجي لدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع.

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