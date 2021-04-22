"ناسا" تعلن نجاح إنتاج الأكسجين النقى على كوكب المريخ



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" نجاح إنتاج أكسجين نقى يمكن تنفسه خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها إلى المريخ، وذلك من خلال تحويل ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى للكوكب الأحمر إلى أكسجين .

وذكرت وكالة "ناسا" -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن تحقيق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ، تم بواسطة جهاز تجريبى على متن المركبة الجوالة "بير سيفيرانس"، التى هبطت على سطح المريخ في 18 فبراير، بعد رحلة استغرقت 7 أشهر من الأرض.

وأوضحت أن الجهاز فى حجم محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باسم موكسى، وقد أنتج نحو 5 جرامات من الأكسجين، أى ما يكفى تنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق تقريبا، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل من خلال التحليل الكهربائى الذى يستخدم الحرارة الشديدة من أجل فصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذى يشكل نحو 95 % من الغلاف الجوى للمريخ.