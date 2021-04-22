شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحديث جديد لـ"زووم" يوفر المزيد من الرموز التعبيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة زووم عن تحديث جديد يتضمن بعض التحسينات في الجودة لأي شخص يستخدم ميزات التعليقات التوضيحية أو تفاعلات الرموز التعبيرية، حيث يمكن للمشاركين في الاجتماعات استخدام أي رمز تعبيري كان متاحًا مسبقًا في Zoom chat للتفاعل أثناء الاجتماع، وفقا لما نقله موقع the verege.

وتشمل هذه الرموز التعبيرية بألوان بشرة مختلفة، يمكن للمضيفين فى الإجتماعات أيضًا تقييد ردود أفعال الرموز التعبيرية، إذا كانوا يفضلون ذلك، وبالنسبة للحسابات الأكبر، يجب تمكين مجموعة الرموز التعبيرية الكاملة يدويًا من قبل المسئولين أو مالكي الحسابات.

تحسين ميزة التعليقات التوضيحية للخدمة

تتيح أداة "Vanishing Pen" الجديدة على أنظمة التشغيل Windows وmacOS وLinux اختفاء التعليقات التوضيحية تلقائيًا في غضون "بضع ثوانٍ" فإذا كنت ترسم تعليقات توضيحية على جهاز لوحى يعمل بنظام Android أو iOS ، فهناك ميزة جديدة للشكل التلقائي لتحويلها إلى خطوط مستقيمة ومستطيلات وأشكال بيضاوية حيث يجب أن تحافظ هذه العروض التقديمية على Zoom بشكل أكثر إتقانًا.

قبل عام، مع انتشار Zoom بشكل كبير، كان من الصعب التحدث عن الخدمة دون ذكر قضايا الخصوصية والأمان التي كانت تعصف بها في ذلك الوقت، لم يكن تشفيره في الواقع من طرف إلى طرف، وأدت إعداداته الافتراضية إلى موجة مما يسمى بـ "Zoombombings"، لكن الشركة عملت خلال عام علي تقديم تحديثات وإصلاحات للمشكلات فى التطبيق.