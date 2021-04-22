تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من أجهزة التلفاز الذكية في 6 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo على موعد الحدث القادم للشركة في 6 من مايو في السوق الصيني، والذي تكشف فيه عن مجموعة متنوعة من منتجات الشركة، وفي أحدث التقارير كُشِف عن خطط Oppo لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التلفاز الذكية منخفضة التكلفة خلال الحدث.

ينطلق حدث Oppo يوم 6 من شهر مايو المقبل مع مجموعة من الإعلانات المرتقبة التي تتضمن سلسلة OPPO K9، وسماعة الشركة اللاسلكية Enco Air مع سوارة للتبع اللياقة البدنية.

وفي تقرير نشر عبر صفحة @tomatohiya في الصين، كُشِف عن تفاصيل جديدة حول الحدث المرتقب والتي أكدت على أن فعاليات الحدث المرتقب تتضمن إعلان عن جهاز تلفاز جديد من Oppo.

ويأتي الإصدار المرتقب من أجهزة التلفاز الذكية في الفئة منخفضة التكلفة من Oppo، إلا أن الجهاز يدعم معدل تحديث 120Hz، وتقنية MEMC التي تعد بعرض إنسيابي على الشاشة، كما يتضمن الجهاز مجموعة من المميزات الأخرى التي تشمل التعتيم المركزي، وAnti-Aliasing من بين مميزات أخرى.

ولقد قدمت Oppo بالفعل للأسواق خلال شهر أكتوبرمن العام الماضي مجموعة من أجهزة التلفاز الذكية التي تشمل الإصدار المميز OPPO TV S1، والإصدار المتوسط OPPO TV R1، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارها منخفض التكلفة للتوسع في نطاق أكبر في سوق أجهزة التلفاز الذكية.

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