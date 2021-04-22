شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح التغريد بالصور بدقة 4K على Android و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت شركة تويتر لجميع المستخدمين بالتغريد (وعرض) الصور بدقة 4K على iOS و Android، ويدعم تطبيق Twitter على الويب بالفعل صورًا عالية الدقة (بدقة تصل إلى 4096 × 4096)، لكن تطبيقات الأجهزة المحمولة اقتصرت على نصف ذلك فقط، وبدقة قصوى تبلغ 2048 × 2048 وفقا لما نقله موقع the verege.

وكانت الشركة قد بدأت سابقًا في اختبار تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول في وقت سابق من هذا العام، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين.

ولتمكين الميزة الجديدة، سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى قسم "استخدام البيانات" في قائمة الإعدادات في تطبيق Twitter وتمكين "الصور عالية الجودة" (لعرض صور 4K) و"تحميل الصور عالية الجودة" .

ويمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في تمكين الصور عالية الدقة لكل من الشبكة المحمولة وشبكة Wi-Fi ، أو لشبكة Wi-Fi فقط ، أو تعطيلها تمامًا - وهي خيارات مماثلة لكيفية تعامل Twitter مع دقة أعلى أو تشغيل الفيديو تلقائيًا.