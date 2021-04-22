شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مذكرة داخلية مسربة من فيسبوك تكشف عن تفاصيل جديدة عن الاختراقات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المتحدث، "لهذا السبب نخصص موارد كبيرة لمكافحتها وسنواصل بناء قدراتنا للمساعدة في البقاء في صدارة هذا التحدي."
وتكشف المذكرة الداخلية التي نشرتها داتا نيوز عن استراتيجية العلاقات العامة التي يقصدها فيسبوك للتعامل مع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
وجاء في الرسالة الإلكترونية: "على المدى الطويل، نتوقع المزيد من حوادث التسريب، ومن المهم عرض ذلك على أنه مشكلة قطاعية وتطبيع حدوث ذلك بانتظام".
ويقترح الفريق منشورًا للمتابعة في الأسابيع المقبلة يتحدث بشكل أوسع عن العمل في مكافحة التسريب ويوفر مزيدًا من الشفافية حول العمل الذي يتم القيام به، ويقول "قد يعكس هذا الكثير من نشاط التسريب، ونأمل أن يساعد هذا في تطبيع حقيقة أن هذا مستمر وتجنب الانتقادات بأننا لا نتحلى بالشفافية بشأن حوادث محددة."
وقالت داتا نيوز إنه تم إرسال المذكرة عن طريق الخطأ بعد التواصل مع فيس بوك للحصول على مزيد من المعلومات بشأن خرق البيانات.