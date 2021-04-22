شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنشئ محطتها الفضائية الخاصة لإطلاقها في 2025 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وشاركت روسيا صورًا ومقاطع فيديو للوحدة الأولى التي ستشكل جزءًا أساسيًا من قاعدتها المدارية الجديدة عالية التقنية، والتي من المتوقع أن تشمل فندقًا سياحيًا.
وأكدت روسكوزموس أن محطتها الفضائية الجديدة ستتكون من خمس وحدات بما في ذلك وحدة تجارية يمكن أن تستوعب أربعة سائحين.
وتهدد موسكو أيضًا بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية وغيرها من أشكال التعاون الغربية، وسط توترات شديدة بشأن مزاعم التجسس والقرصنة.
وأكدت روسكوزموس أن الوحدات سيتم إطلاقها في المدار باستخدام مركبات الإطلاق Angara-A5 من Plesetsk أو Vostochny cosmodromes.
وجدير بالذكر أنه تم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998، وتضم روسيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وهي واحدة من أكثر التعاون الدولي طموحًا في تاريخ البشرية، وكلفت المحطة ما يقدر بنحو 150 مليار دولار لإطلاقها، وتم تمديدها عدة مرات وتكلف حوالي 4 مليارات دولار سنويًا للتشغيل.