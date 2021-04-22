تكنولوجيا: تويتر تسمح لجميع المستخدمين الآن التغريد بصور مميزة بدقة4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شبكة تويتر الإجتماعية اليوم عن دعم تطبيقات الأندوريد وiOS المستخدمين الآن بميزة التغريد بصور مميزة بدقة 4K.

يقدم تطبيق تويتر للمستخدمين تجربة أفضل في مشاركة وعرض الصور على التطبيق في الإصدار المخصص لأجهزة الأندوريد وأيضاً الإصدار المخصص لمنصة iOS، حيث يدعم التطبيق الآن عرض ومشاركة الصور في تغريدات بدقة تصل إلى 4K.

ولقد قدمت تويتر الدعم للصور المميزة بدقة 4K أو 4096 في 4096 بيكسل على الإصدار الخاص بالمتصفح خلال الفترة الماضية، إلا أن الإصدارات الخاصة بالهواتف الذكية إقتصرت على دعم المستخدم بعرض ومشاركة الصور بدقة 2048 في 2048 بيكسل.

وكانت شركة تويتر قد بدأت في إختبار تحميل صور 4K على تطبيق الهاتف منذ بداية هذا العام، ويؤكد إعلان الشركة على جلب الميزة لكافة المستخدمين على نجاح الإختبارات التي أجريت من تويتر على الميزة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تتوفر الميزة بدءاً من اليوم للمستخدمين.

أيضاً يمكن للمستخدمين تمكين الميزة الجديدة عبر التوجه إلى تبويب “data usage” في قائمة الإعدادات في تطبيق تويتر، ومن ثم إختيار تمكين “high-quality images” لإضافة دعم الصور المميزة بدقة 4K.

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