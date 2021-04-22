تكنولوجيا: هل تستحق أجهزة الأندوريد الشراء كبديل لأجهزة الأيباد؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل مؤخراً الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد الذي جاء بمجموعة من المميزات للمستخدمين، إلا أن البعض يفضل أجهزة الأندوريد اللوحية، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل الإختيارات المتاحة في الأسواق الآن من أجهزة الأندوريد اللوحية.

جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي

يعد جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي أفضل الإختيارات المتاحة الآن في أجهزة الأندوريد اللوحية، حيث يتميز الجهاز بأفضل جودة عرض في شاشة AMOLED مع معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يتضمن الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus التي تدعم الجهاز بأفضل آداء، كما يتوفر Galaxy Tab S7 Plus بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الجهاز بقلم stylus يتصل بالجهاز مغناطيسياً للشحن في الجهة الخلفية.

كما تقدم سامسونج للجهاز لوحة مفاتيح رسمية تقترن بالجهاز مغناطيسياً، إلا أنها لا تأتي بنفس مستوى لوحة المفاتيح المقدمة من Apple.

ويتوفر جهاز Galaxy Tab S7 Plus اللوحي في الأسواق بسعر مرتفع يبدأ من 750 دولار للنموذج الرئيسي، إلا أنه مستوى تسعير أقل من iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش.

جهاز Galaxy Tab S7 اللوحي

يعد جهاز Galaxy Tab S7 إختيار جديد مقدم من شركة سامسونج إلى جانب إصدار Plus، حيث يتميز الجهاز بحجم 11 إنش، في شاشة LCD كبديل للشاشة OLED بحجم 12.4 إنش في إصدار Plus، أيضاً يأتي الجهاز برقاقة Snapdragon 865 Plus، وإختيارات في الذاكرة العشوائية أيضاً بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وتقدم سامسونج الجهاز اللوحي بسعر 550 دولار.

جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي

يأتي جهاز Galaxy Tab A7 بمواصفات متوسطة في أجهزة الأندوريد اللوحية، حيث ينطلق الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، إلا أنه يدعم المستخدم بآداء جيد في بعض الألعاب أو التصفح والقراءة.

كما يضم الجهاز شاشة LCD تدعم دقة عرض 1200 بيكسل، أيضاً تقدم سامسونج في هذا الإصدار مكبرات صوتية بآداء قوي، كما يتميز بتصميم من الألومنيوم ويتوفر في الأسواق بسعر 230 دولار.

جهاز Fire Tablet HD 8

يعد جهاز Fire Tablet HD 8 أفضل إختيار في أجهزة الأندوريد اللوحية ذات التكلفة المنخفضة، حيث يأتي الجهاز بسعر 90 دولار، أيضاً قد لا يحاكي ما تقدم ابل في أجهزة الآيباد اللوحية، إلا أنه إختيار يقدم آداء جيد وسعر معقول للمستخدمين.

ويضم الجهاز رقاقة معالج MediaTek، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، ودقة عرض 800 بيكسل، كما تتميز الشاشة بحجم 8 إنش.

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