تويتر: يمكن التغريد عبر تطبيقات الهواتف بصور 4K

بغداد - ياسين صفوان - اطلقت شركة تويتر بدءًا من اليوم لجميع المستخدمين بالتغريد (وعرض) الصور بدقة 4K على iOS و Android.



يدعم تطبيق Twitter على الويب بالفعل صورًا عالية الدقة (بدقة تصل إلى 4096 × 4096) ، لكن تطبيقات الأجهزة المحمولة اقتصرت على نصف ذلك فقط ، وبدقة قصوى تبلغ 2048 × 2048. وكانت الشركة قد بدأت سابقًا في اختبار تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول في وقت سابق من هذا العام ، ويبدو أن تلك الاختبارات سارت على ما يرام ، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين بدءًا من اليوم.