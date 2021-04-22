شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وSpaceX تطلق رواد فضاء من ثلاث وكالات مختلفة إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق شركة SpaceX بالتعاون مع وكالة ناسا أربعة رواد فضاء من ثلاث وكالات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية، وهذه هي المهمة الثانية منذ استئناف رحلة الفضاء المأهولة من الأراضي الأمريكية، وأول إطلاق لناسا بثلاث وكالات مختلفة منذ ما يقرب من 20 عامًا، ومن المقرر الإقلاع لمهمة Crew-2 في الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش في 22 أبريل، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، مع اثنين من رواد الفضاء من ناسا وواحد من وكالة الفضاء الأوروبية ورائد فضاء واحد من وكالة الفضاء اليابانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تضم المهمة شين كيمبرو وميجان ماك آرثر من وكالة ناسا، إلى جانب أكيهيكو هوشيد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية ESA)).

وستعيد رحلة الخميس استخدام الصاروخ المعزز المستخدم في مهمة Crew-1، وستكون كبسولة Crew Dragon هي نفسها المستخدمة في المهمة التجريبية.

وكانت آخر مرة أطلق فيها رواد فضاء من ثلاث وكالات فضاء مختلفة من الأراضي الأمريكية في عام 2002 على متن مكوك الفضاء إنديفور.

لقد أثبتت شركة SpaceX المملوكة من إيلون ماسك نفسها بقوة كمزود النقل المفضل لدى وكالة ناسا حيث تنتظر الوكالة مركبة Starliner من Boeing لإجراء الاختبارات الرئيسية، التي كانت من المفترض أن تطير مثل SpaceX ولكنها تأخرت عن تحقيق الهدف.

وأنهت أول رحلة تجريبية مأهولة لـ SpaceX في مايو 2020 تسع سنوات من الاعتماد الأمريكي على الصواريخ الروسية في الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية، وجاء ذلك بعد توقف برنامج مكوك الفضاء التابع لناسا في عام 2011.

وسينضم رواد الفضاء الأربعة لبضعة أيام مع رواد الفضاء الذين سافروا إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من Crew-1، قبل أن يعود هذا الفريق من مهمته التي استمرت ستة أشهر.