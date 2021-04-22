شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية عمل خريطة فى "Minecraft" لتتبع موقعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن ترسم الخرائط داخل لعبة "Minecraft" لأن العوالم بها ضخمة، وستساعدك هذه الخرائط في معرفة مكانك، والمكان الذي كنت فيه، والذي تتجه إليه، وبمجرد حصولك على خريطة، يمكنك حتى إضافة علامات مخصصة خاصة بك، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فهناك ثلاث طرق للحصول على خريطة في "Minecraft"، أما أن تصنع واحدة، أو تداول بواحدة، أو تبحث عن واحدة في صندوق.

كيف تصنع خريطة في Minecraft

لإنشاء خريطة في Minecraft، ستحتاج إلى بوصلة واحدة وثماني قطع من الورق، ويمكن تصنيع كل من الورق والبوصلة بمواد خام ستحفر وتبحث عنها في عالمك.

1- الورق: يُصنع الورق من قصب السكر، وهو أحد أكثر الموارد شيوعًا، وينمو قصب السكر بالقرب من المياه في كل من المناطق الأحيائية في المستنقعات والصحراء، إن وضع ثلاث قطع من قصب السكر في صف واحد على طاولة التصنيع الخاصة بك سوف يمنحك ثلاث قطع من الورق، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى تسع قطع على الأقل من قصب السكر لخريطتك.

2- البوصلة: يمكنك صنع واحدة منها بأربع سبائك حديدية وقطعة واحدة من غبار الحجر الأحمر، ويمكنك العثور على خام الحديد وغبار الحجر الأحمر بسهولة عند التعدين، خاصة عندما تقترب من قاع العالم.

3- بمجرد حصولك على قطعة واحدة على الأقل من غبار الحجر الأحمر وأربع كتل من خام الحديد، قم بصهر الخام إلى أربع سبائك حديدية باستخدام فرن، ثم على طاولة التصنيع، ضع السبائك الأربعة في أربع مساحات مجاورة للكتلة المركزية، حيث ستضع غبار ريدستون.

4- بمجرد حصولك على المواد الخاصة بك، يمكنك أخيرًا إنشاء خريطة، ضع البوصلة في الفتحة المركزية لمنطقة جدول التصنيع 3x3، وأدخل ورقة في كل من الفتحات التسعة الأخرى.



البحث عن خريطة Minecraft أو تداولها البحث عن خريطة Minecraft أو تداولها من الواضح أن كلمة "Craft" موجودة في اسم اللعبة لسبب ما، فمعظم كل ما تستخدمه داخل اللعبة يمكن صنعه.

ولكن يمكنك أيضًا تجربة حظك في الحصول على خريطة فارغة في أحد صناديق الكنوز في العالم، وصناديق الكنوز في حطام السفن الغارقة لديها فرصة حوالي 8% لحمل خريطة؛ الصندوق الموجود في مكتبة الحصن لديه فرصة بنسبة 11٪؛ وصدر رسام الخرائط في القرية لديه فرصة تقارب 50%.

ومع ذلك، إذا تمكنت من العثور على رسام خرائط، فيمكنك أيضًا التحدث معه لشراء خريطة مقابل سبعة أو ثمانية أحجار زمرد.