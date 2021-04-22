شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تغيرات بـWebView على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطور جوجل الوضع الآمن لـWebView في أندرويد بعد حدوث عطل واسع النطاق الشهر الماضي تسبب في توقف عشرات التطبيقات عن العمل، بما في ذلك Gmail و Google Pay والعديد من التطبيقات المصرفية، فدفعت خطورة الخطأ، الذي استمر لمدة تصل إلى ثماني ساعات قبل إصدار الإصلاح الدائم، جوجل إلى إجراء تغييرات إضافية بهدف تجنب كارثة أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه في تقرير حالة جديد، تشرح جوجل أسباب الانهيار وتفاصيل تحسينات WebView التي تخطط لتنفيذها.

ولاحظت الشركة أن أي تطبيقات تعتمد على WebView لفتح صفحات الويب تعطلت نتيجة لخلل في تجربة البرنامج وتقنية التكوين، ولإصلاح المشكلة، كان على جوجل إطلاق إصدارات جديدة من كل من Chrome و WebView عبر Google Play للتحديثات التلقائية واليدوية.

ولعل مفتاح تحسينات WebView الخاصة به هو "الوضع الآمن" الجديد الذي سيشهد عودة التطبيق إلى حالة جيدة.

وتخطط جوجل أيضًا لتسريع تحديثات Chrome وWebView في متجر Play، وبالإضافة إلى ذلك، تتعهد بمراجعة التطبيق والتواصل بشكل أفضل مع المستخدمين أثناء الحوادث، في إشارة إلى الشركات والمطورين الذين من المحتمل أن يكونوا واجهوا شكاوى بشأن تعطل لم يتسببوا فيه، فتقول جوجل إنها ستعمل مع شركائها لتقديم تعليق حول تأثير الحادث والحلول التي تعمل عليها.