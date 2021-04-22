شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تضاءل الطلب على الهواتف الذكية وشركات الموبايل قد تخفض إنتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن مصنعى الهواتف الذكية قد يضطرون إلى تقليص الإنتاج فى الأسابيع المقبلة مع بدء تراكم المخزون نتيجة تناقص الطلب بسبب قيود Covid ومع تأجيل المستهلكين لعمليات الشراء وسط مخاوف من التحديات الاقتصادية، كما يقول التنفيذيون فى الصناعة وخبراء السوق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيقول الخبراء إن خفض الإنتاج يعنى أيضًا انخفاض متطلبات القوى العاملة فى الوقت الذى يغادر فيه العمال المهاجرون المدن بالفعل، لكن المديرين التنفيذيين فى الصناعة يقولون إن وحدات تصنيع الهواتف المحمولة لم تواجه مشكلات عمالية بعد.

وصرح بانكاج موهيندرو، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهندية للاتصالات الخلوية والإلكترونيات لـ ET أن المصانع فى الهند تعمل بسلاسة حتى الآن ولكن هناك بعض التحديات فى بعض المناطق والتى يتم حلها، لكن خبراء السوق يشيرون إلى أن الصناعة بدأت تواجه مشكلات تتعلق بالمخزون.

فيما قال تارون باثاك، المدير المساعد فى Counterpoint Research : "من المحتمل أن تكون هناك مشكلات فى المخزون بسبب تراجع الطلب خاصة فى مايو"، مضيفا أن تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت حذرون للغاية، لا سيما عندما يكون هناك عدم يقين من العمليات التجارية وسط الحالات المتزايدة وإمكانية الإغلاق الجزئي.

بينما قال أوباسانا جوشي، مدير الأبحاث المساعد فى شركة الأبحاث IDC، إن العلامات التجارية قد اشترت المكونات مسبقًا لتلبية الطلب المرتفع فى فبراير ومارس، لكن "البيع الكامل" للمستهلك الفعلى كان منخفضًا نسبيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى "التباطؤ الاقتصادي" الظروف التى تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، وارتفاع عدد حالات COVID عبر الولايات الرئيسية مما يؤدى إلى مشاعر منخفضة / سلبية. "