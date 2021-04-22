شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مؤتمر أبل.. إيه الفرق بين جهازى iPad Pro 12.9 وiPad Pro 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أبل بتجديد تشكيلة طرازات iPad Pro الخاصة بها مع إطلاق نوعين مختلفين جديدين يتميزان بأحجام عرض 11 بوصة و12.9 بوصة، حيث تأتى أحدث طرازات iPad Pro مدعومة بمجموعة شرائح M1 من أبل والتى ظهرت لأول مرة مع MacBook Air وMacBook Pro وMac mini.

أوجه الاختلاف: الحجم

الحجم الكلى لطرازي iPad Pro مختلف، حيث يبلغ حجم طراز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة 280.6×214.9×6.4 ملم، بينما يبلغ مقاس 11 بوصة من iPad Pro 247.6×178.5×5.9 ملم.

أوجه الاختلاف: الوزن

يزن طراز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة 682 جرامًا ويزن 11 بوصة 466 جرامًا.

أوجه الاختلاف: شاشة ×DR mini- LED

يوفر جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة شاشة ثنائية الأبعاد بإضاءة خلفية LED صغيرة، فى حين أن مقاس 11.9 بوصة لا يفعل ذلك.

أوجه الاختلاف: سطوع الشاشة

يوفر iPad Pro مقاس 12.9 بوصة سطوعًا أقصى يصل إلى 1000 شمعة فى المتر المربع و1600 شمعة فى المتر المربع ذروة سطوع (HDR)، فى حين أن طراز 11.9 بوصة لا يفعل ذلك.

أوجه التشابه: نماذج التخزين

يمكن شراء طراز 12.9 بوصة وطراز 11 بوصة من iPad Pro بنماذج تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت.

أوجه التشابه: المواصفات الرئيسية

يأتى كل من طراز 12.9 بوصة وطراز 11 بوصة من iPad Pro مدعومًا بشريحة أبل M1، ويحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل (عريضة) + 10 ميجابكسل (فائقة السرعة) فى الخلف، وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل فى المقدمة ومتوفرة فى شبكة Wi - نماذج تخزين WIFI وWi- Fi + LTE.

أوجه التشابه: دعم الملحقات

الثنائى متوافق مع أبل Pencil (الجيل الثاني، Magic Keyboard وSmart Keyboard Folio.

أوجه التشابه: عمر البطارية

يُقال إن كلا الطرازين من iPad Pro يوفران ما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب على شبكة Wi- Fi أو مشاهدة مقطع فيديو أو ما يصل إلى 9 ساعات من تصفح الويب باستخدام شبكة بيانات خلوية.