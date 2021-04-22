شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستساعد جوجل مستخدمى هواتف أندرويد على الحفاظ على مساحة الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن العديد من مصنعى هواتف أندرويد يتخلون ببطء عن منفذ بطاقة microSD، ويجبرون المشترين على اختيار متغيرات ذاكرة أعلى، لكن هناك مشكلة أخرى مع الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد وهى أن التطبيقات أصبحت أكبر وتفرغ المزيد من الملفات غير المرغوب فيها على الأجهزة، مما يزيد من إجهاد الذاكرة الداخلية المحدودة.

لكن الآن، تعمل جوجل على إنقاذ المستخدمين وستتضمن ميزة جديدة فى أندرويد 12 للحفاظ على نظافة جهازك، حيث ستسمى الميزة "إسبات التطبيقات" أو app hibernation وستكتشف تلقائيًا التطبيقات الأقل استخدامًا وستضعها فى قسم "التطبيقات غير المستخدمة".

وسيؤدى أيضًا إلى إلغاء جميع الأذونات التى تم منحها مسبقًا للتطبيق وسيحذف الملفات المؤقتة مثل ذاكرة التخزين المؤقت والسجلات وغيرها، وتدعى التقارير أن أى تطبيق لم يتم استخدامه فى غضون ثلاثة أشهر قد يتم وضعه فى قسم "التطبيقات غير المستخدمة" لتفريغ مساحة التخزين تلقائيًا.

وفى الوقت نفسه، لن يقوم أندرويد 12 بإلغاء تثبيت هذه التطبيقات تمامًا، فإذا كنت ترغب فى استخدام أى من هذه التطبيقات مرة أخرى، يمكنك القيام بذلك بسرعة من خلال زيارة تمكينها مرة أخرى.

كذلك فتغيير ملحوظ آخر للمساعدة فى استهلاك ذاكرة أقل هو تقديم دعم HEVC، حيث تضيف جوجل ترميز وسائط متوافقًا لدعم HEVC فى أندرويد 12، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للتطبيق الذى لا يدعم HEVC أن يقوم النظام الأساسى بتحويل ترميز الملف تلقائيًا إلى AVC.

وأيضًا، للحصول على جودة صورة أفضل مع ضغط أكثر كفاءة، سيدعم أندرويد 12 تنسيق ملف صورة AV1 (AVIF)، وتدعى جوجل أن هذا سيؤدى إلى تحسين جودة الصورة بشكل كبير لنفس حجم الملف عند مقارنتها بتنسيقات الصور القديمة مثل JPEG.

وفيما يتعلق بالميزات الأخرى، مع تحديث أندرويد 12، تخطط جوجل لإضافة شريط مهام مجدد للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة فقط، وسيظهر شريط المهام هذا فى الجزء السفلى من الشاشة ويعرض التطبيقات الأكثر استخدامًا بالإضافة إلى التطبيقات التى تم فتحها مؤخرًا.