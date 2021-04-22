تكنولوجيا: Cadillac تكشف عن أول سيارة كهربائية بشكل كامل مع شاشة بحجم 33 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Cadillac النقاب عن سيارة Cadillac Lyriq وهي أول سيارة كهربائية بشكل كامل من الشركة، والتي تتضمن شاشة بحجم 33 إنش وتنطلق بسعر يبدأ من 60000 دولار تقريباً.

تنطلق سيارة Lyriq الكهربائية من Cadillac بتصميم أنيق، حيث تصل السيارة إلى الأسواق في 2022، أيضاً تتميز سيارة Lyriq الكهربائية بمجموعة من المواصفات تدعم المستخدم بآداء رائع، وتدعم أيضاً توفير طاقة البطارية.

وتؤكد Cadillac على أن سيارة Cadillac Lyriq تدعم قطع مسافة تصل إلى 300 ميل في الساعة، كما تضم بطارية مميزة بسعة 100kWh، والتي ترتكز على معمارية بطارية سيارة EV Hummer SUV القادمة من جي إم سي، والتي تدعم آداء يتفوق على Audi Q4 e-tron و BMW iX.

أيضاً من المقرر أن يدعم المحرك المغناطيسي الدائم المحور الخلفي في السيارة، لدفع قوة في السيارة تصل إلى 340 حصان و255 كيلو وات.

كما تقدم Cadillac سيارة Lyriq بميزة دعم شاحن منزلي بقدرة 240V AC، لتقدم السيارة 52 ميل في الساعة، كما تدعم السيارة شحن DC السريع، الذي يقدم للسيارة دعم في قطع 76 ميل في 10 دقائق.

وفي تصميم Cadillac Lyriq الداخلي تقدم الشركة لوحه عدادات بتصميم Mercedes-esque، والتي تتضمن شاشة LED بحجم 33 إنش، أي ثلثي عرض السيارة بالكامل، كما تمتد فتحات المناخ على طول مقدمة السيارة، كما تتضمن عجلة القيادة في Lyriq أزرار وإطارات لتتوافق مع التصميم المستقبلي للسيارة.

أيضاً تتميز المساحة الداخلية لسيارة Lyriq بصفوف مقاعد تقدم من 38 و 39 إنش للرأس، و40 إنش للأرجل، وهي مساحة كبيرة في التصميم الداخلي، كما يدعم المقعد الخلفي الطي.

ومن المقرر أن تنطلق سيارة Cadillac Lyriq بسعر 59990 دولار، كما تقدم Cadillac مزيد من المميزات للنموذج الأعلى من السيارة، والذي ينطلق أيضاً بمستوى تسعير أعلى.

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