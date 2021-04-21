شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن لون جديد لهاتفى iPhone 12 وiPhone 12 mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل أن هاتفيها iPhone 12 وiPhone 12 سيصلان الآن بلون جديد تمامًا، حيث كشفت شركة آبل النقاب عن اللون الأرجوانى الجديد كليًا لجهازى iPhone 12 وiPhone 12 mini، حيث تقول الشركة "هذا اللون الجديد يبرز بشكل جميل حواف الألومنيوم المسطحة لجهاز iPhone 12، والتى تتطابق تمامًا مع الألوان مع الزجاج الخلفى المصقول بدقة".

وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى أبل، "يضيف اللون الأرجوانى الجديد، فى الوقت المناسب تمامًا للربيع، خيارًا آخر مشرقًا وممتعًا إلى التشكيلة، ونعتقد أن العملاء سيحبونه".

ويتوفر هاتفى iPhone 12 وiPhone 12 mini حاليًا بخيارات الألوان الأزرق والأخضر والأسود والأبيض والأحمر، وسيكون الثنائى متاحًا فى Purple الجديد بنماذج 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت، وسيتمكن العملاء فى الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب iPhone 12 وiPhone 12 mini باللون الأرجوانى مسبقًا بدءًا من الساعة 5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفى فى 23 أبريل، مع توفرها بدءًا من 30 أبريل.