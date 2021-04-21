تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy S20 FE 4G بمعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم عن هاتف Galaxy S20 FE 4G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865 وسعر 630 يورو.

انطلق هاتف Galaxy S20 FE 4G على موقع سامسونج الرسمي في السويد، حيث ظهر الهاتف بنموذج رقم SM-G780G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وينطلق هاتف Galaxy S20 FE برقاقة معالج Snapdragon 865، بينما لا تختلف المواصفات الأخرى للهاتف عن إصدار 5G، حيث يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كمت تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Galaxy S20 FE 4G كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، كما يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما ينطلق الهاتف بسعر 630 يورو.

المصدر

اعلان





