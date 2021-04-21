تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Hot 10S بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix اليوم عن إصدار الشركة الجديد من سلسلة Hot 10، حيث قدمت الشركة هاتف Infinix Hot 10S وهو أول إصدار ينطلق بنظام تشغيل Android 11، كما يدعم الألعاب.

يعد هاتف Infinix Hot 10S أحد إصدارات الشركة منخفضة التكلفة، حيث ينطلق الهاتف بسعر 130 دولار، كما ينطلق الهاتف في بعض الأسواق بتقنية NFC.

ويتميز هاتف Hot 10S بحجم شاشة 6.82 إنش، ومعدل تحديث 90Hz ومعدل لمس بسرعة 180Hz، مع دقة 720 بيكسل بلس، كما يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانومتر، وأنوية Cortex-A75 بسرعة 2GHz، و6 من أنوية A55 بسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Mali G52 MC2 التي تقدم آداء أسرع بنسبة 32%.

أيضاً يتميز هاتف Hot 10S بكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع نمط Super Nightscape للتصوير في الإضاءة المنخفضة، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 240 إطار لكل ثانية، كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع نمط bokeh لتسجيل الفيديو.

كما يأتي هاتف Hot 10S بتقنية التعرف على الوجه، أيضاً يدعم تقنية إستشعار البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM 4G، ويدعم VoLTE، كما يأتي الهاتف بنمط Ultra Power لزيادة عمر البطارية بنسبة 5%، أيضاً يضم الهاتف منفذ microUSB ومدخل 3.5 مم للسماعات.

وتختلف سعة البطارية في هاتفي Hot 10S وHot 10S NFC، حيث يأتي هاتف Hot 10S بقدرة بطارية 6000 mAh، ويتميز Hot 10S NFC بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يبدأ سعر هاتف Infinix Hot 10S من 130 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يبدأ سعر Infinix Hot 10S NFC من 120 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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