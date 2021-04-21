شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى يكشف استمرار العمل لإصلاح المشكلات في المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "لقد تسلم الرواد المتواجدون على المحطة معدات تساعدهم على اكتشاف الأماكن المحتملة لتسرب وتحديد مواقعها بدقة، في السابق اضطر الرواد لاستخدام ما كان يتوفر لديهم من أشياء لاكتشاف أماكن التسرب إذ استعملوا الخيوط وكرات الرغوة للاستدلال على حركة الهواء داخل حجرات المحطة بعد إغلاقها".
وكان رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، قد أجريا في مارس الفائت أعمال صيانة وترميم لهيكل وحدة "زفيزدا" في المحطة الفضائية الدولية، وأثناء الأعمال اكتشفا أحد الصدوع في الهيكل وبعض الأماكن التي من الممكن أنها تتسبب بتسرب الهواء هناك.
ومؤخرا صرح ريجيكوف بأن نسبة تسرب الهواء في الوحدة المذكورة انخفضت إلى الثلث بعد إصلاح الصدوع الصغيرة التي اكتشفت في هيكل الوحدة.